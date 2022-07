Polo della musica e dell’arte alla ex Manifattura sud: il patto tra realtà culturali del territorio

Da diversi mesi a Lucca è attivo un patto di collaborazione tra organizzazioni operanti negli ambiti della musica, delle arti dell’audiovideo e dello spettacolo, della comunicazione e del food & beverage e dell’ospitalità. L’obiettivo è la realizzazione di un progetto innovativo di filiera in grado di rigenerare la ex Manifattura Sud facendo leva sulle capacità e sulle vocazioni del territorio.

L’idea di progetto, nata dagli stimoli di Music Innovation Hub Impresa Sociale, dalla rete di imprese Moosa e presentata dall’Associazione Culturale “Progetto Lucca” a Palazzo Pfanner il 24 Settembre 2021, intende integrare le migliori forze culturali ed economiche della città, per costruire un nuovo centro polifunzionale ed inclusivo all’interno del quale la tradizione e le competenze artistiche locali possano essere valorizzate in una nuova offerta educativa, esperienziale, di promozione culturale ed economica del territorio.

Il progetto ha obiettivi ambiziosi:

• Rafforzare la filiera culturale lucchese, sviluppando la collaborazione fra gli operatori per

proporsi come uno dei principali ecosistemi musicali in Europa.

• Collegare Lucca in modo strutturato con le principali filiere musicali internazionali anche

grazie alla creazione di un ecosistema virtuale nel quale promuovere iniziative culturali e

sociali.

• Creare nuova occupazione nell’industria culturale lucchese, sviluppando nuove

professionalità.

• Favorire la partecipazione della cittadinanza per consegnare uno spazio accessibile e

godibile anche di notte.

• Rappresentare un ulteriore polo di attrazione turistica e di indotto economico per la città,

rappresentando anche un nuovo elemento di catalizzazione e di supporto alle celebrazioni

pucciniane.

L’iniziativa si sviluppa attraverso un processo di co-progettazione di un gruppo di operatori e verrà condivisa in modo trasparente con la comunità locale. La progettazione è realizzata da soggetti uniti sotto un Patto di imprese denominato “PoliMeA – Lucca” che al momento agisce esclusivamente come una rete informale; in caso di aggiudicazione del bando comunale il Patto potrà trasformarsi in una vera e propria impresa culturale che rappresenterà il soggetto gestore della porzione della ex manifattura sud, non ancora alienata dal Comune.

L’ipotesi di interazione con l’Amministrazione Comunale, in coerenza con un nuovo approccio di tutela dei beni di interesse generale (beni comuni), non prevede un passaggio di proprietà della titolarità dell’immobile, ma predilige l’attivazione di una concessone di valorizzazione per un periodo molto elevato, con l’acquisizione dei diritti di superficie da parte dell’investitore immobiliare.

Al momento i soggetti fondatori del Patto che stanno lavorando al progetto di rigenerazione sono i seguenti: Istituto Musicale Boccherini, Jam Accademy, 9Muse, EMS Produzioni, MPLCommunication, Olio su Tavola, Franklin’33, Gabesco, Multiverso. A tali soggetti già operanti a Lucca, si è unito Ostello Bello, per lo sviluppo di un ostello e studentato musicale innovativo ed Ultraspazio, un sistema internazionale di co-working che collaborerà con Multiverso Coworking Network, realtà già presente sul territorio lucchese.

In coerenza con i principi di trasparenza che caratterizzano il progetto, il Patto PoliMeA Lucca ha messo a disposizione sul sito www.polimea.it le linee guida del progetto di rigenerazione che intende proporre allo scopo di ricevere commenti, stimoli ed osservazioni da parte della comunità lucchese.

I promotori sono anche aperti a cooptare nel Patto altri soggetti interessati al progetto PoliMeA Lucca, che siano in sinergia – e non in sovrapposizione – con le attività previste dal progetto attualmente gestire dai promotori.

Dopo l’estate, il Patto PoliMeA Lucca integrato da contributi e dal confronto con la città, presenterà formalmente alla nuova Amministrazione una proposta operativa insieme ad un investitore immobiliare interessato a sostenerla.

“I partecipanti al Patto PoliMeA- Lucca sono soggetti complementari e anche molto diversi tra loro per dimensioni e competenze, ma che avvertono la responsabilità di contribuire ad un nuovo modello di rigenerazione culturale della propria città”, dichiara Andrea Rapaccini Presidente di Music Innovation Hub – Impresa sociale, in qualità di portavoce del Patto.