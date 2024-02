C’mon Volunteers! Opportunità all’estero per i giovani

In questi giorni è partito un nuovo progetto di CNV: C’mon Volunteers è un programma di ospitalità nell’ambito dei Corpi Europei di Solidarietà che consentirà ad alcuni giovani volontari d’Europa di trascorrere quasi un anno nella nostra città, impegnandosi in attività sociali. Parallelamente, la stessa possibilità si offre ai giovani lucchesi: Cnv infatti ha ottenuto la qualifica per poter inviare all’estero i nostri ragazzi, in uno dei moltissimi progetti disponibili, grazie ai quali è possibile scegliere il Paese di interesse, il periodo di partenza e la durata del progetto. Il progetto rimborsa le spese di viaggio e di accoglienza, oltre ad assegnare un piccolo contributo ai giovani.

Fare un’esperienza all’estero rappresenta un passo fondamentale per la crescita personale e professionale. Il viaggio in sé non è solo un cambio di luogo, ma un’opportunità di aprire la mente, scoprire nuove prospettive e sviluppare competenze trasversali che saranno preziose per il futuro. Il tema del viaggio, inteso come un percorso di crescita individuale, è un’esperienza che va oltre il semplice spostarsi da un luogo a un altro. Esplorare nuove culture, interagire con persone di diverse nazionalità e affrontare sfide quotidiane in un ambiente diverso contribuisce notevolmente alla formazione di un individuo. La diversità culturale offre l’opportunità di ampliare la propria prospettiva, stimolando la tolleranza e l’apertura mentale.

Un esempio tangibile di questa esperienza è il progetto che consente ai giovani di trascorrere un anno di scuole superiori all’estero. Questo programma non solo arricchisce il bagaglio culturale degli studenti, ma offre anche l’opportunità di sviluppare competenze linguistiche, adattabilità e autonomia. Gli studenti imparano a gestire situazioni nuove, a comunicare efficacemente in ambienti diversi e a risolvere problemi in modo creativo.

Un altro strumento importante per i giovani è rappresentato dai Corpi Europei di Solidarietà. Questo programma offre l’opportunità di partecipare a progetti di volontariato in diversi Paesi europei. I partecipanti non solo contribuiscono attivamente a iniziative di solidarietà, ma acquisiscono anche competenze sociali, leadership e team building. Il volontariato all’estero favorisce lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile, promuovendo la consapevolezza sociale e la comprensione reciproca.

In conclusione, l’esperienza all’estero per i giovani è un investimento prezioso nel loro sviluppo personale e professionale. Attraverso il viaggio, si aprono nuove prospettive, si sviluppano competenze trasversali essenziali e si favorisce la formazione di cittadini del mondo consapevoli e aperti alla diversità. Programmi come i Corpi Europei di Solidarietà offrono concrete opportunità per i giovani di sperimentare questa crescita in prima persona.

Per info: [email protected]

Immagine di rawpixel.com su Freepik