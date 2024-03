UN SAN GIUSEPPE DA RICORDARE: INIZIATI I LAVORI AL CAFFE CASELLI-DI SIMO

Quello del 2024 sarà sicuramente un San Giuseppe da ricordare: stamattina sono iniziati i lavori per il recupero del Caffe caselli-Di Simo di via Fillungo: gli addetti dell’impresa Allestend hanno cominciato a ripulire gli ambienti e procedono di buona lena. Per sincerarsi dell’avvio della ripulitura è intervenuta personalmente l’assessore Mia Pisano, che ha condotto tutta l’operazione del recupero dell’antico caffe.

Santo propizio per eccellenza San Giuseppe si è dimostrato ancora una volta degno della sua meritata fama e da oggi il suo nome verrà associato a quello che può essere considerato un miracolo.

Cosi lo hanno inteso i tanti lucchesi che sono stati informati in tempo reale dell’inizio dei lavori.

Ne approfitto per dare altre utili informazioni: la riapertura e l’inizio dell’attività del Caffe Caselli Di Simo è fissata per la mattina di sabato 6 aprile. Provvederà la brava Silvana Froli a salutare l’avvenimento cantando le più celebrate arie pucciniane. A seguire la prima iniziativa con la presentazione del volume dedicato alla storia del caffe Caselli.

Altra presentazione il giorno dopo, il 7 aprile. È domenica e per quel giorno è prevista anche la degustazione del Caffe Miscela Puccini, offerta dalla rinomata ditta Bonito.

Insomma: hic manebimus optime. E da cosa nasce cosa.