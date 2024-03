CONTO ALLA ROVESCIA PER IL CAFFE CASELLI-DI SIMO

È partito il conto alla rovescia per la riapertura del Caffe Caselli-Di Simo. È fissata per la mattina di sabato 6 aprile.

Quindi, ad oggi, giovedì 28 marzo i giorni che mancano sono nove. Passata di bocca in bocca, divulgata dai giornali di carta e online, la notizia ha creato un positivo clima di attesa. Reso manifesto dalle processioni e dai capannelli che in questi giorni si formano in via Fillungo. È davvero tanta la gente che trae soddisfazione dal rumore di uomini al lavoro che viene dall’antico caffe.

È dunque ragionevolmente da prevedere che la riapertura assuma la veste di una vera e propria festa cittadina. Io sindaco non si dimentichi di venire con la fascia, preceduto dal gonfalone civico, con un paio di tamburini, altrettante chiarine ed una scorta di balestrieri. Conto sul capogabinetto Beniamino Placido perché questo suggerimento trovi l’attenzione che merita.

Il programma per quella mattinata, preparato dall’Amministrazione Comunale, è di tutto rispetto con l’esecuzione di brani del repertorio pucciniano affidata al soprano Tiziana Froli. Accompagnata al pianoforte dal maestro Massimo Salotti.

La manifestazione è organizzata dal Laboratorio Brunier che curerà anche il programma dei concerti che si svolgeranno ogni fine settimana.

Il calendario dele iniziative che si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio è stato ufficialmente presentato dall’assessore Mia Pisano che ha sottolineato la loro connessione con le celebrazioni del Centenario Pucciano.

L’opera del maestro sarà sicuramente al centro del ricco programma che farà emergere la complessità del rapporto che legò Puccini alla sua città. Di Puccini, dunque, si parlerà in una serie di incontri affidati a presentazione di libri ed a mostre. Tra queste, organizzata dalla Fondazione Pascoli, spicca l’esposizione di immagini e documenti che ricostruiscono le vicende dell’amicizia che legò Alfredo Caselli con il Poeta.

La mostra sarà inaugurata il 12 aprile ed alla mattina successiva ci sarà la presentazione del libro Il “Caselli” Un caffè nella storia di Lucca, edito da Maria Pacini Fazzi.

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali. Intanto cominciamo a contare:

oggi, 28 marzo, meno 9.