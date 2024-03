Guerra e pace.

La guerra, in questi nostri tempi martoriati, è quotidianamente al centro della cronaca. Le due guerre gemelle di Russia-Ucraina e Israele-Hamas fanno il loro macabro conto di morti, danni, disperazione.

Gemelli diversi, sia chiaro.

Da una parte abbiamo un paese che è stato attaccato militarmente da un altro paese con l’intento di sovvertirne l’ordine politico prima e, una volta fallito questo obiettivo, con lo scopo di depredarne le parti più pregiate. Magari puntando ad una strategia di strangolamento per recuperare il progetto iniziale.

Dall’altra abbiamo una formazione guerrigliera che ha attaccato un paese vicino con il solo scopo di fare morti e scatenare una guerra. Guerra che, era chiaro sin da subito, avrebbe portato a un elevato costo di vittime civili proprio e intenzionalmente tra i palestinesi (ricordate il leader di Hamas Ismail Haniyeh che disse: «Abbiamo bisogno del sangue delle donne, dei bambini e degli anziani per risvegliare dentro di noi lo spirito rivoluzionario… per spingerci ad andare avanti»?).

Due strategie diverse: una che punta a distruggere l’altro, l’altra che porta la morte in casa per incendiare gli animi e proseguire così la guerra.

Ma la crisi in Medioriente si è alimentata anche della debolezza politica della leadership di Israele che per sopravvivere al proprio crepuscolo ha portato lo scontro alla più sanguinaria drammatizzazione consapevole che più il sangue scorre meno la gente riesce ad essere obiettiva. La stessa strategia, a parti inverse, della leadership di Hamas. E, in questo senso, chi ha dato il via a questo dramma fa davvero poca differenza. Il modo in cui Israele ha condotto la guerra contro Hamas è oltremodo fuori da ogni proporzionalità tra offesa e reazione; tra obiettivi e strumenti. E non solo per i numeri assoluti (oltre 30’000 morti sono un peso immenso e incomprensibile) ma anche per le motivazioni che hanno spinto i leader delle due guidano i contendenti e di cui abbiamo detto; le metodologie che non tengono in alcun conto la morte; e la fame le conseguenze di lungo periodo che lasceranno strascichi di mortale odio in una popolazione che comunque vivrà lì accanto ad Israele per il futuro.

In tutto questo però le parole che hanno più suscitato scalpore sono state quelle del Pontefice sulla guerra in Ucraina. Parole che indicano come prospettiva l’accettazione dello status quo per l’avvio di un negoziato per la pace. Parole che, dette da un capo di stato, fanno effetto.

La sensazione, leggendo le parole dell’intervista e le precisazioni della sala stampa, è che sia più un desiderio di veder finire una guerra, con il suo carico di sofferenze e dolore, che la posizione politica della Santa Sede. Eppure la richiesta di accettare la trattativa sulla base della sconfitta non può essere derubricata a mera preoccupazione o reazione emotiva.

La preoccupazione della Santa Sede è quella della evoluzione della guerra. Preoccupazione legata all’espansione della guerra e al coinvolgimento di altri attori. Possibilità non meramente di scuola anche guardando a quanto emerge dalle dichiarazioni anche di Macron, il capo di stato della nazione più belligerante di Europa.

Eppure non si può non chiedersi che cosa comporterebbe la decisione di accettare quanto si è perduto per l’azione di forza. Equivarrebbe a dire che la Russia potrà, un pezzo alla volta, incamerare altri territori: ucraini ma anche di altri stati. Una prospettiva che non può non suscitare altrettanta preoccupazione del preoccupante andamento della guerra. E non meno potenzialmente grave per la pace internazionale e per i ricchi di guerra globale.

La domanda che resta da sempre nella storia è: la guerra difensiva è portatrice di maggior sicurezza nel lungo termine o è meglio accettare la dominazione altrui in cambio della pace? E di quale tipo di pace?