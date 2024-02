Firenze: ma cosa c’entrano i subappalti?

Tragedia di Firenze.

Solo al nominarla dovrebbe scattare un minuto di silenzio.

E invece no. È un profluvio di parole. Da quelle dei giornali che raccontano aspetti correlati e altri meno alle speculazioni politiche. E con politiche non intendiamo solo quelle di chi si fa eleggere in Parlamento. Ma anche di chi, la politica, la fa da poltrone diverse.

Non si è ancora posata la polvere del crollo che ecco Landini: “Nel 2023 ci sono stati mille morti sul lavoro e spesso questi incidenti sono prodotti dal sistema del subappalto e della logica degli appalti al massimo ribasso. Voglio ricordare però che è stato questo Governo a modificare il codice degli appalti e a reintrodurre il subappalto a cascata”.

A che serve un’indagine? Abbiamo già risolto tutto.

Fantastico.

Solo che il codice degli appalti c’entra come i cavoli a merenda. Già perché questo è un cantiere privato per la realizzazione di un supermercato mentre il codice riguarda i contratti pubblici. Quindi qualunque cosa ci sia scritta dentro non avrebbe fatto alcuna differenza.

Landini lo sa? Certo. Tutto si può dire di lui tranne che sia un incompetente. Allora perché tirare fuori il codice?

Vari motivi: il primo è che l’emozione dà visibilità e attaccare la Meloni e il governo amplia la visibilità. E la visibilità è la merce della politica. Sia essa politica sindacale che parlamentare. E Landini è probabile che punti a fare il gran salto, attratto dal transatlantico, come molti leader del sindacato prima di lui.

Il secondo è più di bottega.

Il sindacato è contrario ai subappalti. È sempre stato a favore di norme che li limitano. Perché? “Sicurezza!” è la risposta. E in parte è anche vero. La logica del subappalto, se non gestita bene, può contribuire fortemente al degrado della sicurezza sul lavoro.

Ma per risposta si potrebbe gestire meglio il tema. Primo, con dei controlli frequenti e puntuali sull’attuazione delle norme esistenti di sicurezza del lavoro. Che sono molte e coprono molte situazioni. Il che sarebbe meglio, piuttosto che andare ad aggiungere ulteriori nuove norme trasformando una foresta di leggi di difficile interpretazione in una giungla inestricabile

Secondo, vigilando sul rispetto di normative in materia di retribuzione minima, magari, anche su questo, con dei controlli sulle buste paga dei lavoratori presenti nei cantieri. Cosa piuttosto facile in teoria. In pratica non fatta e, forse, anche piuttosto complessa per via di una normativa sulla privacy che sta arrivando a sfiorare la follia: INPS, ad esempio, che potrebbe, con INAIL, fare questi controlli, non può incrociare dati in suo possesso su persone e redditi per dettato del garante.

Ma il vero motivo, sospettiamo, dell’avversione di Landini e soci per i subappalti è altra: sindacale. Le grandi aziende sono fortemente sindacalizzate. Le piccole, tradizionalmente assai meno. Spingere sul divieto ai subappalti, o alla loro limitazione, impone che le grandi aziende siano costrette ad assumere di più. Il che comporta più addetti sindacalizzati e, quindi, più contributi. Se invece le attività vengono svolte dalle aziende in subappalto, lavorano maggiormente le piccole che non sono facilmente aggredibili dai sindacati.

Limitare i subappalti avrebbe l’effetto di mettere in difficoltà tutti quei piccoli imprenditori che costituiscono la grande parte del settore. Li renderebbe facili prede di speculazioni dei pochi grandi che possono partecipare agli appalti maggiori. Queste, di conseguenza, non potrebbero fare affidamento su quell’indotto ma dovrebbero fare in casa tutto. Assumendo personale e facendo chiudere le aziende dell’indotto. Che questo poi porti ad un miglioramento delle condizioni di vita di chi lavora nel settore o ad una riduzione del numero degli incidenti sul lavoro è tutto da dimostrare.

