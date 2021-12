Test di neuromarketing sul vino: a Lucca si cercano partecipanti

Una ricerca sul vino, per definire anima e identità di pregiate bottiglie. L’agenzia di comunicazione On Web di Lucca, in collaborazione con la Marco Baldocchi Group, sta cercando volontari per partecipare al test (della durata di 45 minuti).

Di seguito l’annuncio dell’azienda ed il link per prenotare il proprio slot:

Amanti del vino qui l’attenzione!

Stiamo cercando persone che vogliano partecipare ad una ricerca nell’ambito delle neuroscienze condotta da On Web insieme a Marco Baldocchi Group riguardante il vino.

Cerchiamo persone dai 25 ai 60 anni che siano:

Esperti di vino o sommelier oppure

Appassionati di vino e amanti della buona cucina oppure

Giovani che amano condividere il vino in compagnia

L’esperimento durerà circa 45 minuti e si terrà presso i laboratori della On Web in viale Castracani 371 (Lucca) nella settimana dal 13 al 17 dicembre e nelle giornate del 20 e 21 dicembre.

Il test ci permetterà di studiare l’apprezzamento dei candidati ad alcuni brand di vino. (Assolutamente non invasivo).

Se siete interessati e volete prenotarvi per un test potete farlo a questo link: https://doodle.com/…/ricerca-neuromarketing-tema-vino o se volete maggiori dettagli scrivete una mail a [email protected]