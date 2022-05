Tau Calcio in Serie D: il commento entusiasta del DS Dal Porto

“E’ l’epilogo perfetto di una stagione meravigliosa. Dobbiamo fare i complimenti a questi ragazzi per come hanno giocato e per come si sono allenati durante tutto l’anno. Oggi abbiamo dimostrato sul campo il nostro valore, nonostante i tanti infortuni e la stanchezza abbiamo portato a casa un risultato eccezionale. Probabilmente nessuno all’inizio dei play-off pensava che il Tau potesse fare questi risultati, invece i ragazzi e lo staff, insieme alla società, ci hanno sempre creduto, con ambizione ma anche tanta umiltà e questo è il giusto premio per tutti loro. Come ha detto mister Cristiani qualche settimana fa, il Tau non ha mai pensato di fare la comparsa in questi play off e così è stato”.

“Voglio ringraziare personalmente tutti, nessuno escluso, perché tutti sono stati fondamentali. La società, lo staff tecnico, il gruppo squadra e tutti i collaboratori che sono riusciti, insieme, a creare un’amalgama che non avevo mai visto in tanti anni di calcio. Personalmente sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto e contentissimo che giovani come Quilici e Di Biagio, ma anche Fattorini, Pratesi, Menconi, Fazzini, Pardini e Benedetti, si siano potuti mettere in mostra dimostrando quanto valgono nonostante la giovane età. Abbiamo disputato un match perfetto su un campo difficilissimo, in un clima infuocato e contro un avversario storicamente abituato ad altri palcoscenici…c’è solo da dire BRAVI a tutti, ora ci godiamo questo traguardo storico”.