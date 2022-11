Stasera al Palatagliate “We are family”

Dopo il successo dello scorso, torna il grande appuntamento “We are Family – edizione 2022”, l’evento firmato Basketball Club Lucca dedicato alle giovani generazioni di sportivi e alle loro famiglie, con un focus sui tanti progetti che riguarderanno la nuova stagione, dal minibasket alla prima squadra.

L’obiettivo di Basketball Club Lucca è aprirsi alla cittadinanza con una manifestazione che miri ad accrescere la coesione, la condivisione e le emozioni positive, attraverso una rete di sinergie sempre nuove che abbiano come missione la promozione dei valori insiti nello sport: dall’inclusione alla solidarietà, dalla determinazione al rispetto delle regole, passando per la fiducia in se stessi e negli altri, fino all’importanza del movimento per la salute fisica e mentale, dall’età evolutiva a quella adulta.

Ci saranno anche momenti speciali di intrattenimento, con le coreografie della scuola Atmosfera Danza e il comico toscano Massimo Antichi che non mancherà di coinvolgere il pubblico nelle sue esibizioni.

La leggerezza è sorriso, quel sorriso che manca alle tante donne che trovano riparo e protezione dalla violenza grazie alla Luna, Associazione lucchese nobile e forte. Ci sarà modo di ricordarlo, approfondirlo e divulgarne le attività, con una platea tanto importante di giovane da continuare ad educare per una cultura che sia lontana da ogni forma di violenza e propensa alla solidarietà.

L’appuntamento è per stasera, con tante altre sorprese. L’ingresso è gratuitoal Palatagliare, ore 20.30.