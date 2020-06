Round Table 51 Lucca: il nuovo presidente Lorenzo Natali illustra i progetti dell’organizzazione

“Un club che favorisce l’incontro, l’amicizia e le intese personali”.

Questa è la presentazione della Round Table Italia: un’organizzazione interamente dedicata ai giovani lavoratori, imprenditori, professionisti e uomini di cultura. La sua attività principale è quella di svolgere iniziative di carattere filantropico e di supporto ai cittadini.

Tra le varie iniziative a sostegno della comunità, vale la pena menzionare la partnership a livello nazionale con il FAI(Fondo ambiente italiano) e la realizzazione del Telefono azzurro. Nel 1989 l’organizzazione ha contribuito, inoltre, alla stesura della Convenzione Internazionale sui diritti per l’infanzia. Iniziative lodevoli e lungimiranti.

Si tratta di una realtà in netta espansione che sta divenendo sempre più forte, dinamica e attiva anche all’interno delle mura della nostra città e ha come protagonisti un gruppo di giovani competenti, attivi e soprattutto attenti alle necessità ed esigenze della nostra comunità.

“Siamo nati ufficialmente l’anno scorso, con la cerimonia prevista nello statuto della Round Table Italia, chiamata Charter Meeting. È un evento che dura tre giorni, partendo dal “Welcome Dinner” (ovverosia la cena di benvenuto) del venerdì sera fino al “Farewell Brunch” della domenica mattina, ovvero il pranzo d’addio. Il momento più importante di questa cerimonia, però, si tiene il sabato, quando viene posta la firma sulla carta ufficiale dell’associazione.”

Queste sono le parole del nuovo presidente della Round Table 51 Lucca, Lorenzo Natali, che è recentemente subentrato all’apprezzatissimo ex presidente Andrea Cappelli.

Il neo presidente Lorenzo Natali

Durante la cerimonia di nascita di questa ambiziosa organizzazione a livello lucchese, la Round Table Italia ha sottoscritto la convenzione con Avis per sensibilizzare la donazione del sangue, una delle tante iniziative intraprese a favore del benessere e delle necessità dei propri concittadini.

Durante il “lock down”, invece, questi “giovani uomini”, chiamati “tablers” (così amano definirsi), hanno organizzato una raccolta fondi a sostegno dei volontari della Misericordia di Lucca, i più coinvolti e impegnati, insieme a medici e infermieri, nel combattere il virus. I contributi raccolti, circa € 1.300, sono stati consegnati ufficialmente all’ente per comprare dispositivi di protezione e continuare a dare sostegno ai cittadini durante uno dei momenti più tragici della nostra storia recente.

“Facciamo opere e promuoviamo iniziative in favore della comunità – prosegue Lorenzo Natali – già prima della convenzione con Avis eravamo attivi su più fronti, come la raccolta del farmaco, che svolgiamo annualmente durante la giornata organizzata da Banco Farmaceutico e che si è svolta l’8 febbraio; il 30 novembre scorso abbiamo invece partecipato alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata da Banco Alimentare, raccogliendo generi alimentari di ogni genere per i più bisognosi.”

Lorenzo Natali, il 18 maggio scorso è stato eletto presidente della Tavola di Lucca, che è la numero 51, su 77 tavole già aperte in Italia.

“L’obiettivo della Round Table 51 Lucca, e quindi anche il mio, è quello di crescere e consolidarci a livello locale, mettendoci a disposizione e al servizio della collettività e sviluppando vieppiù l’attività comune. Il nostro motto, infatti, è adopt, adapt, improve (adotta un metodo, adattalo alla situazione e migliora). Si tratta, quindi, di sviluppare un sistema che permetta di rendere il mondo un posto migliore, con piccole ma importanti azioni. Questo è l’obiettivo che mi pongo in quanto presidente di questa associazione.”

Un proposito ambizioso e nobile quello di Lorenzo Natali, che prosegue spiegandoci che la Round Table si rivolge ai giovani lavoratori, imprenditori, professionisti e uomini di cultura che cercano di svolgere al meglio le proprie attività, impegnandosi ed adoperandosi in prima persona in ogni iniziativa.

“La Round Table è un’opportunità che viene data ai giovani che non abbiano ancora compiuto il 40esimo anno di età, per mettersi a disposizione della comunità, realizzando attraverso il proprio impegno e le proprie qualità, le varie atttività.

Ogni nuovo socio viene “pinnato”, cioè gli viene apposta alla giacca la spilla (“pin”) rappresentativa della Tavola, ed entra così ufficialmente nella Round Table”.

L’impegno, l’entusiasmo e la voglia di rispondere e assolvere alle esigenze della collettività non manca certo a questa organizzazione. La Round Table 51 Lucca ha già fatto tanto per la nostra città ed è per questo che ci aspettiamo altre nuove iniziative nei prossimi mesi, sempre con un attento sguardo alle necessità e al sostegno dei cittadini.