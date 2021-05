Pregevole Podcast, la voce di tre professioniste lucchesi ‘in pillole’ sullo smart working e il lavoro aziendale

Smart working e nuovi metodi di lavoro per chi opera nel campo digitale e non solo in ‘pillole di riflessione’ fruibili dove vuoi. Pregevole Podcast è l’idea di tre professioniste lucchesi esperte del digitale che tratta il mondo aziendale in ogni suo aspetto sia lavorativo che umano.



Già colleghe in passato, Barbara Puppa è una Full-Stack Web Developer con una grande passione per il teatro e fa parte della compagnia Gli avanzati; Francesca Bernabei lavora come Trainer (gestione del tempo, comunicazione, personal branding), Consulente (Digital project management, Analisi organizzativa) e la sua passione sono i panni stesi. Ha infatti creato una community social dal nome Nei panni degli altri; Cristiana Cattani è una Consulente SEO con una grande amore per la musica e l’astronomia.

Unendo le loro esperienze, hanno dato il via ad un progetto spinto sia dalla voglia di fare qualcosa insieme, sia dall’intento di lasciare un segno concreto per gli altri. Da qui Pregevole Podcast che, come anticipano le tre autrici, presto sarà anche un libro: “Abbiamo raccolto i nostri consigli in una sorta di vademecum fruibile per imparare a lavorare meglio e quindi anche a vivere meglio”.

“Il podcast – spiega Barbara Puppa – è uno strumento contemporaneo, fruibile da dove vuoi e lo si può anche ascoltare facendo altro. Abbiamo scelto un format conciso, registrando puntate brevi, pillole di circa dieci minuti a forma di consiglio, che possano offrire spunti di riflessione e argomentazione. Abbiamo anche un canale Telegram, dove inviamo approfondimenti sul tema della puntata della settimana, sugli strumenti di lavoro o condividiamo i contenuti dal backstage”.

Le puntate escono ogni lunedì della settimana su Spotify, Speaker, Google Podcast, Apple Podcast e altre piattaforme. Una volta al mese, l’intervista a professionisti del settore: “Professori universitari – spiegano – esperti del mondo digitale, del copywriting e del podcasting. Solo in questo caso le puntate sono più lunghe e approfondite. Ad ora abbiamo registrato in tutto 72 puntate”.

Vista l’emergenza Covid-19, il tema principale di Pregevole Podcast non poteva che essere lo smart working, quel fulmine a ciel sereno piombato dall’oggi al domani – così lo definiscono, sconosciuto fino a poco tempo fa nelle realtà aziendali: “Si tratta davvero semplicemente di ‘lavorare da casa’ o si configura come una fattispecie più complessa e articolata? Quali sono i pro e i contro? Esiste una normativa?”.

Gli argomenti però non si fermano qui: “Il nostro è un podcast trasversale – dicono – che tratta temi condivisi da molti professionisti, non solo del digitale: come fare una riunioni efficaci, l’importanza delle pause sul lavoro, la gestione del tempo, la differenza fra l’essere disponibili e l’essere a disposizione. Le pillole sul digitale invece riguardo più specificatamente i nuovi metodi di lavoro e alcune facilitazioni che abbiamo imparato sul campo”.

Il lavoro occupa gran parte delle nostre giornate e se è vero che ‘lavorando bene si vive meglio’, Pregevole Podcast sono la voce di tre professioniste che fanno riflettere sulla qualità della propria vita professionale creando spunti per migliorarsi e rispondendo ai ‘disagi’ sul lavoro più comuni. Da Lucca, Barbara, Cristiana e Francesca vi aspettano ogni lunedì.