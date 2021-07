Padel: il 2° Torneo a El Niño va alla coppia Regoli e Tori

Il padel continua la sua ascesa nel mondo degli sport amatoriali e anche a Lucca prosegue nella sua personale riscossione di un grandissimo successo, specialmente ai campi della Santissima Annunziata, al circolo El Niño, gestito da Massimo Costalli. Dopo i risultati particolarmente positivi del primo torneo che aveva visto trionfare la coppia Fanucchi e Mingazzini, ex colonne della Lucchese, la formula è stata replicata con una seconda edizione. Ancora una volta nella finalissima ci sono arrivati i due ex calciatori, ma stavolta a sfidarli ci è arrivata una coppia sorprendente formata da Regoli e Tori. I pronostici erano tutti per la celebre coppia, abituata a vincere e a possedere un’intesa fuori dal comune, tuttavia ci sono state delle sorprese.

Al termine di una lunga battaglia, la coppia Regoli-Tori si è aggiudica il secondo Torneo Amatoriale di Padel, battendo i rivali più quotati con il punteggio di: 4-6 6-3 6-4. Il match è stato intenso e acceso, una partita dove è stato possibile vedere scambi veloci, rapidi e una grande determinazione nel portare a casa la vittoria. Il momento clou è stata la rimonta di Regoli e Tori nel set decisivo, passando da uno svantaggio di 4-1 in favore della coppia Fanucchi Mingazzini, al loro seguente 6-4.

Il torneo si è concluso con la consueta premiazione di rito con coppe e medaglie, gradite anche dalla coppia sconfitta in nome di un autentico fair play, come si è visto anche in campo. Al torneo si erano presentate ben 24 coppie di giocatori di padel e in ogni occasione l’atmosfera è stata calda e vivace, come in un torneo di professionisti. Questo sport con racchetta e pallina continua nella sua scalata e prosegue nella sua voglia di stupire e di far breccia nel cuore di chi ancora lo paragona al tennis, senza sapere che si tratta di una disciplina diversa, ma non meno affascinante.