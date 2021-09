Lucca Academy Basket: aprono le nuove iscrizioni

A Lucca il basket non è semplicemente uno sport, ma è anche un motivo di unione, un collante e un grande momento per stare insieme, specialmente per i più piccoli. In questa ottica si inserisce Lucca Academy Bakset, il progetto dedicato ai bambini e alle bambine dai 5 agli 11 anni, nato dalla collaborazione fra Basketball Club Lucca e Basket Le Mura, le più importanti realtà lucchesi del mondo della pallacanestro.

Al Lab, così viene chiamato il Lucca Academy Basket, si gioca divertendosi, migliorando le proprie capacità motorie e coltivando le importanti relazioni sociali. Una serie di istruttori qualificati e competenti avranno cura di insegnare i valori dello sport a questi piccoli atleti, avvalendosi anche della collaborazione delle giocatrici della squadra femminile di Serie A, “Le Mura”, e dei giocatori della serie C gold maschile, “Basketball Club Lucca”. In questo spazio dedicato ai bambini e alle bambine ai primi approcci con l’universo del basket, oltre alla possibilità di cimentarsi con lo sport nel rispetto di tutte le norme anti-covid previste dai regolamenti, ci sarà anche l’opportunità di avere dei momenti di formazione in lingua inglese, il tutto ben amalgamato con la pratica sportiva. L’inglese è divenuta la lingua ufficiale del basket anche in Italia e non c’è miglior momento per impararlo che quello dell’infanzia.

Le iscrizioni ai corsi per la nuova stagione di Lucca Academy Basket sono già aperte per tutti i nati fra il 2010 e il 2016, sia maschi che femmine, come abbiamo anticipato. Per chi desidera conoscere da vicino questo mondo, è stata organizzata una open week a cura del Lab che dal 1º arriverà fino all’11 di settembre. Le attività si svolgeranno presso il Palazzo dello Sport di Lucca e il costo annuale per l’iscrizione è di 340 euro, pagabili anche in due rate. Il basket tende una mano ai più giovani per donare loro quello spazio sociale e relazionale di cui hanno bisogno, specialmente dopo il recente periodo condizionato dalla pandemia.

Marco Terigi, presidente Lab, e Matteo Benigni, presidente Basketball Club Lucca.