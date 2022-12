A 13 anni suona già in giro per il mondo. Concerto di Natale con il pianista Christian Di Roma

Si esibirà, il 28 dicembre, sul palco dell’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari, per il Concerto di Natale. Il pianista e autore lucchese Christian di Roma, a soli tredici anni, si è già affermato a livello nazionale e internazionale.

Il concerto è organizzato dall’associazione Porcari Young Stars, che seppur fondata di recente si è subito distinta per numerose iniziative nel comune di Porcari a sostegno dei giovani: dal concorso canoro già giunto alla seconda edizione a varie iniziative come Il cocomero felice o Adotta una zucca e di sensibilizzazione alla disabilità con Siamo disabili ma abbiamo anche dei difetti o iniziative come In & Out, viaggio dentro e fuori l’autismo per una maggiore consapevolezza.

Aveva provato a giocare a calcio, ma ha vinto la musica. Cristian Di Roma ha iniziato lo studio del pianoforte a 7 anni sotto la guida del professore Marco Lardieri, all’Accademia Geminiani di Altopascio. Dopo soli 4 mesi ha partecipa al concorso internazionale di Albenga vincendo il secondo premio. Successivamente è risultato vincitore di molti assoluti in diversi concorsi nazionali e internazionali.

Negli ultimi dodici mesi, ha partecipato a numerosi concorsi: quattro primi premi di cui tre assoluti, e tre secondi premi e tre borse di studio. Ad Arona, in Piemonte, gli è stato conferito il premio come miglior esecuzione di Bach di tutto il concorso, riconoscimento della giuria presieduta dal Maestro Kostantin Bogino. Più nel dettaglio: Scarperia (1° premio assoluto), S.G.Valdarno (1° assoluto), Arona (primo premio) Piombino (primo premio), Rospigliosi (secondo premio), Orbetello (secondo premio), Tropea (secondo premio).

Già due anni fa Lo Schermo aveva dedicato al giovane talento un articolo, in occasione del debutto sul palco del primo brano Dietro lo schermo scritto interamente da lui durante il lockdown.

“Durante la sua giornata scrive sempre musica – racconta la famiglia – e le note prendono forma a seconda del suo stato d’animo. Quando i professori dell’Accademia hanno ascoltato Dietro lo schermo sono rimasti entusiasti e hanno voluto che si esibisse con il brano in occasione del Festival”.

Il pianoforte non è più solo uno strumento per Cristian, ma anche una passione che lo accompagna durante tutte le sue giornate, un sogno da coltivare con sacrificio tra impegni scolastici e vita: “Studia all’Accademia Gemignani due volte a settimana, a casa ogni giorno, anche per tre ore quando serve – dice la famiglia”.

Di lui si parla già in tutto il mondo della musica classica e la città attende orgogliosa ogni successo futuro.

Foto di Studio 31 da Pexels