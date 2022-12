Domenica 18 u.s., in Senato si è tenuto il tradizionale concerto di Natale. Presenti alte cariche dello Stato, porporati, militari delle varie armi, personalità dell’arte e della cultura e tanto bel mondo romano che quando c’è un rinfresco non manca mai.

L’evento è stato trasmesso in diretta dalla Rai ed è presumibile che l’abbiano visto milioni di persone.

Sul podio a dirigere l’orchestra c’era la lucchese Beatrice Venezi. Fin qui tutto bene. Da qui in poi la musica cambia. Del folto pubblico, di casa nostra non c’era nessuno.

Si dirà, a giustificazione di questa assenza, che a Lucca non erano giunti inviti a partecipare. È vero, ma è una di quelle giustificazioni che non se la fila nessuno.

Infatti, se da Palazzo Santini fosse partita alla volta del Senato la richiesta di un invito, motivandola col fatto di voler presenziare ad una esibizione di una illustre concittadina di certo da Palazzo Madama sarebbero arrivati gli inviti e ai lucchesi sarebbero certamente stati riservati dei posti degni del loro rango.

Bene, anzi male. Ma andiamo avanti e passiamo al secondo atto di questa recita penosa e deludente.

Era da attendersi che, a concerto eseguito in una sede così prestigiosa e di fronte a personalità istituzionali di assoluto primo piano, da Palazzo Santini partissero manifestazioni di calorose felicitazioni all’indirizzo della nostra illustre concittadina.

Felicitazioni private e pubbliche che dovevano rimarcare la civica soddisfazione per un successo che onora tutta la nostra comunità. Invano si cercherà nelle pagine della cronaca locale, ma anche sui giornali on line un segno che dia testimonianza di quanto in Palazzo Santini sia stata apprezzata l’esibizione di Beatrice Venezi.

E ora che fare? Bella domanda alla quale cerco di dare risposta: stabilito che da Lucca, dalle istituzioni, Beatrice Venezi ha subito uno sgarbo, bisogna cercare di rimediare.

Io un’idea ce l’avrei e provo a formularla: affidare a Beatrice Venezi la direzione di un gran Galà lirico sinfonico di musiche pucciniane da tenere a primavera nel magico scenario del parco della Villa Reale di Marlia.

Qualcosa del genere di quei concerti dei tre tenori che erano in voga qualche anno addietro.

Quello straordinario concerto potrebbe essere la manifestazione inaugurale delle celebrazioni del Centenario Pucciniano ed avrebbe una risonanza mondiale con la ripresa in diretta della Rai. Un’operazione da realizzare senza badare a spese. Per una volta non ci facciamo riconoscere. Il Comitato Pucciniano è pieno di soldi e per come vanno le cose rischia di non combinare nulla. Questa potrebbe essere l’occasione per mandare un segno di vitalità e di volontà. Dunque, non si perda tempo e ci si metta subito all’opera. E intanto si porgano le scuse a Beatrice Venezi per lo sgarbo che ha umiliato tutti i lucchesi che tengono al buon nome della loro città.

Chiusa per adesso questa triste pagine ne apro un’altra di ben altro spirito: per il pomeriggio di sabato 24 p.v. alla Loggia di via Beccheria, di fronte alla pasticceria Pinelli si fanno gli auguri. Sono invitati i lettori de “Lo Schermo” e con loro tutti quanto vorranno condividere un momento di fraterna amicizia: La Ghenga sarà presente al gran completo e non è escluso che ci sia anche un po’ di buona musica con qualche generoso volontario della banda di Nozzano. Hanno garantito che ci saranno anche Nilo Sartini il famoso portiere degli anni 60 e l’Aquilotto del Piaggione

Chi ci vuol incontrare per lo scambio degli auguri ci troverà in via Beccheria sabato pomeriggio.

#StateSereni che si sta meglio.