15 luglio VOLONTARIATO IN FESTIVAL 2023

Il giorno 15 luglio presso La Brilla – Porta del Parco (Via Pietra a Padule 1188) torna l’annuale appuntamento con il Festival del Volontariato che come sempre è organizzato in collaborazione con Cesvot.

Quest’anno il focus sarà sul tema della valorizzazione delle differenze. La tematica attraverserà tutta la giornata, durante la quale sono in programma svariate attività volte a far sperimentare ai partecipanti esperienze e attività inclusive.

Come nello stile del Centro, fin dai tempi del Festival Nazionale del Volontariato, i contenuti e le attività dell’evento sono state sviluppate insieme alle associazioni socie e partner.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ORE 17.00: inizio delle attività con ritrovo presso La Brilla per partenza gite sul lago in collaborazione con l’associazione Canoa Kayak Versilia. Inaugurazione mostra “Oltre la Superficie – per la Valorizzazione delle Differenze” a cura di Rebecca Bucci con illustrazione di Rebecca Tozzetti.

ORE 17.30: attività ludiche inclusive con giochi in legno coordinate dall’associazione “il Filo di Arianna” di Gallicano, un momento di divertimento adatto a tutti, grandi e piccini.

ORE 20.00: cena a buffet nel giardino retrostante gli spazi della Brilla accessibile a chiunque voglia trattenersi.

ORE 20.30: Paulina, una delle nostre volontarie europee presterà la sua voce accompagnata dalla chitarra di Zeno Marchi per un momento dedicato alla musica Jazz con la collaborazione di Stefano Sestani, nostro addetto al sonoro per tutta la giornata.

ORE 21.30: la musica continua fino a mezzanotte per chi vuole rimanere in nostra compagnia.

La partecipazione all’evento è gratuita fino ad esaurimento di posti: è dunque necessario confermare la propria presenza iscrivendosi sul sito del Centro. Il programma può essere suscettibile di modifiche, pertanto per gli aggiornamenti si chiede di far riferimento alla pagina ufficiale dell’evento.