Salario minimo: un’esigenza di giustizia sociale o un appiattimento verso il basso?

Il precedente articolo sulla manifestazione CGIL, che ha rilanciato, tra l’altro, il salario minimo, ha fatto scaturire un interessante dibattito che ha visto, accanto a nostri lettori più assidui nei commenti, due interventi del prof. Mariti (che ringrazio per la sua attenzione). Un dibattito interessante e vivace che ritengo giusto sottolineare e su cui voglio tornare con questo nuovo articolo.

Il tema del salario minimo per legge è una questione assai importante che non può essere risolta con semplici battute o con superficialità. Cominciamo con introdurre il problema con le parole del prof. Mariti:

Il salario minimo è “un argomento politicamente popolare non solo in Italia, ma in tutti i paesi europei (inclusa l’Inghilterra) e aldilà dell’Atlantico (USA e Canada). Tali leggi interpellano, infatti, i sentimenti umanitari: si tratta di stabilire per legge una cifra minima che garantisca la dignità umana e la sopravvivenza di fatto della persona, un “pavimento” salariale al di sotto del quale si può parlare di sfruttamento puro e semplice.

Quando si arriva al punto di legiferare, di stabilire tale cifra, di prevederne gli effetti sul mercato del lavoro e gli impatti economici più generali, entrano in campo due visioni in conflitto: i mercati del lavoro a salari bassi hanno forma COMPETITIVA o forma MONOPSONISTICA?”

Il problema delle idee, anche le migliori, è che quando si trovano a scendere nel mondo reale compaiono tutti quei dettagli che le rendono meno perfette che nel pensiero.

Nello specifico ci troviamo davanti alcuni problemi:

A quale cifra minima si deve indicare il punto di sfruttamento? Essendo tale cifra naturalmente piuttosto bassa, come e con che meccanismo si prevede di rendere aggiornabile tale minimo? Quali effetti collaterali questa introduzione comporta?

È opportuno notare che la cifra su cui si sta ragionando (circa 9€/ora lordi) è, in verità, assai inferiore alla larga maggioranza delle forme contrattuali attualmente in vigore e risulta migliorativa solo per poche specifiche categorie o per “contratti di passaggio” (es. apprendistato).

Quando la segretaria del PD parla di 3 milioni di working poor (lavoratori poveri cioè persone che non guadagnano abbastanza pur lavorando) fa riferimento ad un insieme definito in sede europea che si caratterizza con 4 dati (suggerisco questo interessante articolo per approfondire):

Deve avere tra i 18 e i 64 anni Deve essere occupato nel momento della rilevazione deve aver lavorato per almeno sette mesi nell’anno di riferimento, in un anno deve avere un “reddito disponibile equivalente” inferiore alla soglia della cosiddetta “povertà relativa” (fissata a un valore approssimativamente pari al 60% del reddito medio a livello nazionale)

Queste condizioni mettono nell’insieme varie classi di lavoratori: coloro che hanno lavori discontinui, i lavoratori part time, gli apprendistati oltre ai “veri” working poor. Non che anche questi non siano problemi (eccezion fatta per gli apprendistati) ma, semplicemente non verrebbero intaccati dall’introduzione di un salario minimo.

L’introduzione di un salario minino potrebbe avere l’impatto più importante su alcuni settori: lavoratori domestici, lavoratori agricoli, alcune aree del commercio e in generale nei lavori a scarsa o nulla qualificazione professionale. Questi però sono anche i settori in cui, a farla da padrone, è l’economia sommersa: sono quasi sempre lavori in cui abbonda il “nero”. In questi settori quindi la vera sfida è l’emersione del lavoro rispetto all’emergenza tariffaria.

Quindi, seppure il risultato che si può cercare tramite l’introduzione del salario minimo sia positivo, l’impatto riguardo alla generalità del lavoro non sarebbe significativo.

In merito al secondo punto, l‘indicizzazione di tale tariffa ad un qualche meccanismo rivalutativo, non è presente alcun dettaglio in proposito nella proposta del centrosinistra. Quindi non ci sono dati per parlarne chiaramente. È evidente che, trattandosi di un minimo e non della generalità dei contratti, non sarebbe impossibile anche pensare un sistema brutalmente legato all’inflazione senza che questo debba necessariamente avere un riverbero inflazionistico. Ma questo sarebbe legato anche alla reale applicazione del salario minimo e al suo grado di importanza nel mondo del lavoro. Dati difficili da stimare in astratto.

Per converso ci sono alcuni effetti negativi da valutare. Infatti si tratta di una introduzione in un contesto che certo non può dirsi di “giungla” delle relazioni datoriali.

Nel nostro paese la scelta, da tempo remoto, è sempre stata quella di favorire la contrattazione nazionale con le grandi organizzazioni piuttosto che quella dei minimi impostati per legge.

Storicamente questo era diventato una specie di monopolio delle 3 principali sigle sindacali con le principali formazioni datoriali (Confindustria Confcommercio/Confesercenti Confartigianato e poche altre).

Recentemente (relativamente) il settore è stato aperto ma non particolarmente normato. Questo ha fatto nascere una pluralità di contratti tra associazioni sindacali-datoriali più o meno sconosciute con contenuti talvolta assai discutibili. Oggi il tema è come mantenere la libertà di significative associazioni di incontrarsi e concordare/trattare un contratto su basi realisticamente paritarie e rappresentative di una porzione non infima di mondo del lavoro.

L’introduzione di un salario minimo andrebbe in direzione opposta: è abbastanza evidente che la definizione di una base giuridico-tariffaria minima per considerare il lavoro “giustamente retribuito” legittimerebbe ipso facto ogni contratto che rispettasse tale minimo. Financo legittimerebbe una contrattazione interna aziendale diretta e totalmente autonoma (contesto monopsonistico quasi per definizione).

Un tale scenario sarebbe quindi una possibile evoluzione di una tale modifica del quadro normativo, specialmente in un contesto che già vede l’eccessiva proliferazione di contratti registrati al CNEL (allo stato sono oltre 1’000).

Non che un simile contesto sia necessariamente nefasto: non è molto diverso da quanto succede negli USA senza neppure avere un salario minimo. Eppure ritengo che sia necessario contemperare la flessibilità nei contratti, necessaria per garantire flessibilità per nuove forme di lavoro (vedere ad esempio i settori ad alta tecnologia che fanno larghissimo uso di smart working più o meno totale e permanente in cui si discute se sia ancora opportuno contare le ore di lavoro piuttosto che altri metodi legati alla produttività individuale) con la difesa dei ceti più deboli del mondo del lavoro.

Perché il salario minimo rischia di diventare anche una soglia attrattiva per la definizione di salari con scarsa competitività (ossia personale con poca specializzazione che è facilmente fungibile e quindi meno capace di trattare la propria posizione). In questo scenario il risultato sarebbe paradossalmente opposto: i ceti più deboli verrebbero appiattiti sul salario minimo con poca prospettiva di allontanarmene.

Il tema in discussione oggi è quindi se sia preferibile sostenere la contrattazione tra le parti come meccanismo di definizione dei contratti, eventualmente spingendo per la nascita di associazioni nei settori ancora privi, o piuttosto quello di sostenere una soluzione draconiana nella fascia bassa del mercato con la conseguente svalutazione del tema della rappresentanza.

In questo fa un po’ specie che sia proprio la CGIL (con il traino della UIL) a chiedere lo spostamento del peso dalla rappresentanza alla legge.