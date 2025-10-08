Enter your search query...
Cultura, Musica e SpettacoloIn evidenzaL'Elmo di Scipio

Sabato 11 ottobre  2025 alle ore 19.30, grande evento di beneficenza presso il  Real Collegio, “ACCIUGATA 2025”

Vittorio Lino Biondi
Vittorio Lino Biondi

-

L’evento consiste in una cena a base di acciughe accompagnata da una serie di eventi musicali e non.

Ad allietare la serata ci sarà il soprano Silvana Froli, il gruppo Sixs@und,  due sfilate rispettivamente dell’atelier Mary e di kriva Hair Consulting.

Nel corso della serata verrà consegnato il premio “Eccellenze Lucchesi“ alla Campionessa paraolimpica Sara Morganti.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per dotare l’Associazione La Luna, che aiuta e assiste le donne e le mamme vittime di violenza familiare, di una autovettura per spostare le famiglie assistite nelle varie case sicure.

La serata, sarà presentata da Vania della Bidia.

La precedente edizione sono stati recuperati 15.000 euro, che hanno permesso, tramite la Unione Ciechi e Ipovedenti della Toscana, l’acquisto di due cani guida per non vedenti, Frida e Nike che stanno per essere assegnati.

È stato finanziato anche un importante progetto di sostegno psicologico “ad alto impatto” per sei bambini nati con gravissime patologie oculistiche, e per le loro famiglie.

“- Mamma del bimbo più piccolo: “Ho scoperto tante cose che prima non vedevo; questa esperienza ci ha tranquillizzato tanto; all’inizio piangevo tutto il giorno, ma ora riesco a vederlo un bambino come tutti gli altri.”

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, purché in possesso di biglietto di invito che può essere richiesto ai rappresentanti dell’associazione.

In caso di donazione può essere effettuato

 un bonifico all’Iban: IT82C0503413707000000004086

Per info   https://www.amphoranoprofit.it

Per motivi organizzativi e di sicurezza l’ingresso, da Piazza del Collegio, è consentito esclusivamente ai possessori di invito che può essere richiesto ai rappresentanti dell’associazione Amphora.

Vittorio Lino Biondi
Vittorio Lino Biondi
Sono un Colonnello dell'Esercito Italiano, in Riserva: ho prestato servizio nella Brigata Paracadutisti Folgore e presso il Comando Forze Speciali dell'Esercito. Ho partecipato a varie missioni: Libano, Irak, Somalia, Bosnia, Kosovo Albania Afganistan. Sono infine un cultore di Storia Militare.

Share this article

Recent posts

Popular categories

In evidenza803Le Voci443I volti334Cenni Storici329Cultura, Musica e Spettacolo174

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Recent comments

Mariacristina Pettorini Betti on Ex primoministro Bayrou: ego-maniaco o eroe romantico?
gabriele brunini on La solitudine agognata dei (politicanti) numero 1
Marco on Come parlano i giovani: un piccolo glossario per genitori.
Giampaolo on Medio Oriente: 1983 quando i soldati italiani erano a Beirut (con le armi)
Riccardo on Ma il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare.
Bruno on Ma il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare.
Valter botindari on Il Maresciallo Capo Domenico BOTINDARI.
Umberto Stefani on Roberto Bartolozzi.
Maurizio Guccione on Elicotteri, ospedali e …
Mario Lazzeri on Elicotteri, ospedali e …
Paola Mariti on Elicotteri, ospedali e …
Guglielmo on Elicotteri, ospedali e …
Ricardo D. Borioli on Caserme di Lucca.
Fabio on Elicotteri, ospedali e …
Mariacristina Pettorini Betti on Elicotteri, ospedali e …
Riccardo on Elicotteri, ospedali e …
Paolo Marchesan on RAGIONI E SENTIMENTO DI UN LIBRO (3/3)
Giovanni on MARIO ROMAGNOLI
Giorgio Fava on 24 maggio 1915. L’Italia entra in guerra.
Giampiero on DON UDONE DIODATI.
Articolo precedente
Sabato 29 novembre il centro storico di Lucca ospiterà un grande il corteo delle Natività e dei Presepi viventi da tutta la Toscana

Su di noi

"LoSchermo.it" è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca al n. 908 Registro periodici del 12 febbraio 2010



EDITORE: Lo Schermo S.r.l. -
Viale Puccini 311/B, 55100 Lucca
P.I.: 02323110466 [email protected]

Copyright

LoSchermo.it by LoSchermo.it is licensed under a Creative Commons
Attribuzione Non commerciale
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia License

Credits: technical support by Abstraqt S.r.l.

© Copyright - Lo Schermo S.r.l