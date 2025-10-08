Sabato 11 ottobre  2025 alle ore 19.30, grande evento di beneficenza presso il  Real Collegio, “ACCIUGATA 2025”

L’evento consiste in una cena a base di acciughe accompagnata da una serie di eventi musicali e non.

Ad allietare la serata ci sarà il soprano Silvana Froli, il gruppo Sixs@und, due sfilate rispettivamente dell’atelier Mary e di kriva Hair Consulting.

Nel corso della serata verrà consegnato il premio “Eccellenze Lucchesi“ alla Campionessa paraolimpica Sara Morganti.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per dotare l’Associazione La Luna, che aiuta e assiste le donne e le mamme vittime di violenza familiare, di una autovettura per spostare le famiglie assistite nelle varie case sicure.

La serata, sarà presentata da Vania della Bidia.

La precedente edizione sono stati recuperati 15.000 euro, che hanno permesso, tramite la Unione Ciechi e Ipovedenti della Toscana, l’acquisto di due cani guida per non vedenti, Frida e Nike che stanno per essere assegnati.

È stato finanziato anche un importante progetto di sostegno psicologico “ad alto impatto” per sei bambini nati con gravissime patologie oculistiche, e per le loro famiglie.

“- Mamma del bimbo più piccolo: “Ho scoperto tante cose che prima non vedevo; questa esperienza ci ha tranquillizzato tanto; all’inizio piangevo tutto il giorno, ma ora riesco a vederlo un bambino come tutti gli altri.”

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, purché in possesso di biglietto di invito che può essere richiesto ai rappresentanti dell’associazione.

In caso di donazione può essere effettuato

un bonifico all’Iban: IT82C0503413707000000004086

Per info https://www.amphoranoprofit.it

Per motivi organizzativi e di sicurezza l’ingresso, da Piazza del Collegio, è consentito esclusivamente ai possessori di invito che può essere richiesto ai rappresentanti dell’associazione Amphora.