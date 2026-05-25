Arrivano 1.436.779 €uro per 526 enti ammessi al beneficio del 5 per mille in provincia di Lucca. Le curiosità relative ai redditi 2025

Giovedì 21 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille 2025 e l’elenco degli ammessi ed esclusi per categoria, con i dati sulle preferenze espresse dai contribuenti nella dichiarazione dello scorso anno. Guardando alla provincia di Lucca si tratta di 662 enti per un importo complessivo di 1.436.779,57 €uro. Sono stati 41.906 i contribuenti che hanno messo la loro firma in uno degli spazi del 5 per mille che nell’ordine sono: Enti del terzo settore, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la ricerca scientifica, Enti per la ricerca sanitaria, Comuni, Enti per i beni culturali e paesaggistici, Gestori delle aree protette. Nel dettaglio ci sono 530 enti del terzo settore compresi 17 che si trovano nella fase di passaggio da ex Onlus a Ets, dunque ammessi con riserva; 95 Associazioni sportive dilettantistiche; 2 Enti per la ricerca scientifica (IMT e Boccherini); 33 Comuni e 2 Enti per i beni culturali e paesaggistici (Fondazione Mario Tobino con 184,20 €uro) e Musei Nazionali senza firme né contributo.

Ben 136 dei 662 enti complessivi non hanno ricevuto un contributo pur avendo avuto, complessivamente, 155 firme.

Per quanto riguarda i comuni è ovvio che quelli più grandi hanno anche il maggior numero di firme e l’importo più alto. Abbiamo infatti: Lucca con 18.624,69 €uro, Viareggio con 11.448,52, Capannori con 8.452,95 euro. Seguendo l’ordine alfabetico abbiamo: Altopascio 1.970,61 €uro; Bagni di Lucca 1.356,94; Barga 2.429,85; Borgo a Mozzano 1.838,77; Camaiore 4.496,96; Camporgiano 155,35; Careggine 302,80; Castelnuovo di Garfagnana 1.169,58; Castiglione di Garfagnana 178,21; Coreglia Antelminelli 1.895,43; Fabbriche di Vergemoli 86,54; Forte dei Marmi 1.545,27; Fosciandora 381,04; Gallicano 834,25; Massarosa 4.298,84, Minucciano 600,20; Molazzana 294,62; Montecarlo 454,69; Pescaglia 731,55; Piazza al Serchio 275,60; Pietrasanta 5.299,74; Pieve Fosciana 435,79; Porcari 1.855,00; San Romano in Garfagnana 433,94; Seravezza 2.217,31; Sillano Giuncugnano 190,84; Stazzema 277,87; Vagli Sotto 156,30; Villa Basilica 344,01; Villa Collemandina 236,87 €uro.

15 sono gli enti che si trovano nel comune di Altopascio, 10 nel comune di Bagni di Lucca, 17 nel comune di Barga, 8 nel comune di Borgo a Mozzano, 55 nel comune di Camaiore, 2 nel comune di Camporgiano, 66 nel comune di Capannori, 1 nel comune di Careggine, 16 nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, 4 nel comune di Castiglione di Garfagnana, 7 nel comune di Coreglia Antelminelli, 2 nel comune di Fabbriche di Vergemoli, 12 nel comune di Forte dei Marmi, 2 nel comune di Fosciandora, 6 nel comune di Gallicano, 207 nel comune di Lucca, 26 nel comune di Massarosa, 3 nel comune di Minucciano, 2 nel comune di Molazzana, 7 nel comune di Montecarlo, 6 nel comune di Pescaglia, 5 nel comune di Piazza al Serchio, 31 nel comune di Pietrasanta, 6 nel comune di Pieve Fosciana, 10 nel comune di Porcari, 2 nel comune di San Romano in Garfagnana, 22 nel comune di Seravezza, 3 nel comune di Sillano Giuncugnano, 6 nel comune di Stazzema, 4 nel comune di Vagli Sotto, 95 nel comune di Viareggio, 1 nel comune di Villa Basilica e 3 nel comune di Villa Collemandina.

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Sono molte le curiosità che emergono andando a scoprire il rapporto tra enti beneficiari del 5 per mille e abitanti della provincia di Lucca. In media, a livello provinciale, c’è un ente ogni 573,9 abitanti. Ma ovviamente tale rapporto cambia anche notevolmente analizzando la situazione dei singoli comuni.

In Garfagnana e in particolare nei comuni con meno abitanti si trova un ente beneficiario per meno di 350 residenti. In particolare sono 190 abitanti per ogni ente a Vagli Sotto, 276 a Fosciandora, 321 a Sillano Giuncugnano, 347 a Fabbriche di Vergemoli. All’estremo opposto si trovano comuni con un rapporto di un ente ogni 800-1.460 abitanti. In dettaglio Borgo a Mozzano con 835 abitanti per ogni ente con sede sul territorio comunale, a Massarosa 838 abitanti, a Porcari 891, a Camporgiano 991, ad Altopascio con 1.079 e a Villa Basilica con 1.460 abitanti per l’unico ente che è il locale Comune. Guardando ai tre comuni maggiori emerge che a Lucca c’è un ente beneficiario del 5 per mille ogni 427 abitanti, a Viareggio uno ogni 639 e a Capannori uno ogni 708.

Passando ad analizzare il rapporto fra numero di firme per il 5 per mille e popolazione residente emerge una media di una firma ogni 9,1 residenti a livello provinciale. Un valore che oscilla fra il massimo di una firma ogni 2,8 residenti a Vagli Sotto e Castelnuovo di Garfagnana e il minimo di una firma ogni 162,2 residenti a Villa Basilica. Nel comune di Lucca firma per il 5 per mille un residente ogni 8,2; a Viareggio uno ogni 11,1; a Capannori uno ogni 12,5 residenti.

Dividendo l’importo totale del 5 per mille 2025, ovvero 1.436.779,57 €uro, per il numero di abitanti della provincia di Lucca (379.957) di ottiene una media di appena 3,78 €uro per abitante. Un valore che ovviamente cambia da comune a comune. Si passa dal minimo di appena 0,24 €uro per abitante a Villa Basilica al massimo di 11,42 €uro a Castelnuovo di Garfagnana. Nel comune di Lucca abbiamo 4,60 €uro per abitante, a Viareggio 3,39 €uro, a Capannori 2,76 €uro.

In media ogni firma vale 34,29 €uro per l’ente che riceve il 5 per mille, ma anche su questo fronte ci sono oscillazioni sensibili da comune a comune. Soltanto 22,77 €uro a Castiglione di Garfagnana, 23,13 €uro a Villa Collemandina e 23,70 €uro a Minucciano. Sul versante opposto si arriva a 50,39 €uro a Forte dei Marmi, 39,83 €uro a Porcari, 38,52 €uro a Fabbriche di Vergemoli e 38,22 €uro a Villa Basilica. Nel comune di Lucca la media è di 37,56 €uro, a Viareggio 37,50 €uro, a Capannori 34,46 €uro.

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Interessante è anche incrociare i dati dal Runts (il Registro Unico Nazionale Terzo Settore) con quelli dei beneficiari del 5 per mille. Abbiamo visto che i beneficiari dell’elenco relativo alle dichiarazioni dei redditi 2025 sono 530 enti del terzo settore con sede in uno dei comuni della Provincia di Lucca, compresi 17 enti che si trovano nella fase di passaggio da ex Onlus a ETS, dunque ammessi con riserva. In realtà ci sono fra gli ammessi anche 136 Enti che non riceveranno contributi non avendo avuto firme o comunque avendo registrato un importo totale inferiore ai 100 euro. Esiste infatti una soglia minima di 100 euro che rappresenta l’importo minimo previsto dalla normativa sul 5 per mille. Se il totale delle quote raccolte da un singolo ente è inferiore a questa cifra, l’importo non viene erogato all’ente e viene redistribuito dallo Stato; sono esentati dal tale limite soltanto i Comuni.

Guardando al registro unico nazionale, in provincia di Lucca si contano, alla data del 23 maggio 2025, ben 1.292 enti di cui soltanto 562 (43,5 per cento) hanno l’accesso al beneficio del 5 per mille. Nel dettaglio fra i 1.292 enti iscritti al Runts ci sono: 652 Associazioni di Promozione Sociale, 432 Organizzazioni di Volontariato, 103 “Altri Enti del Terzo Settore”, 101 Imprese Sociali, 2 Enti Filantropici e 2 Società di Mutuo Soccorso.

Il maggior numero degli Entri iscritti al Runts si trova nei comuni più grandi: a Lucca sono 412, a Viareggio 160, a Capannori 136, a Camaiore 83, a Pietrasanta 63, In fondo alla classifica troviamo Careggine con 2 enti iscritti, Fosciandora con 3 e Fabbriche di Vergemoli con 4.

Interessante è anche analizzare il rapporto comune per comune tra abitanti ed enti iscritti al Runts. La media è di un ente ogni 294 residenti in provincia di Lucca.

In realtà c’è un ente ogni 95 abitanti a Vagli Sotto, 128 abitanti per ogni ente con sede a Pieve Fosciana, 132 abitanti per ogni ente con sede a Camporgiano, 174 abitanti per ogni ente con sede a Fabbriche di Vergemoli. In questa classifica si trovano sul versante opposto 557 abitanti per ogni ente con sede abitanti per ogni ente con sede a Porcari, 540 abitanti per ogni ente con sede ad Altopascio, 418 abitanti per ogni ente con sede a Massarosa, 383 abitanti per ogni ente con sede a Camaiore. Nel comune di Lucca ci sono 215 abitanti per ogni ente iscritto al Runts, nel comune di Viareggio 379 abitanti per ogni ente iscritto al Runts, nel comune di Capannori 344 abitanti per ogni ente iscritto al Runts.