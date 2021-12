Pugilistica Lucchese: 100 anni e non sentirli

Una storia lunga un secolo, lo scorso 7 dicembre la Pugilistica Lucchese ha compiuto cento anni. Un traguardo importante per una delle realtà sportive più blasonate di tutta la città di Lucca, un vanto che non può certamente passare inosservato. Nell’arco di questo lunghissimo periodo non sempre le vicende della Pugilistica Lucchese hanno vissuto momenti scintillanti, ma le fasi negative sono indubbiamente minori rispetto ai tanti attimi di gloria ottenuti con i vari atleti che si sono susseguiti nelle decadi.

Il pugilato a Lucca, infatti, vanta una lunga catena di successi e di nomi che hanno portato lustro e prestigio alla città bagnata dal Serchio in tutto il mondo, specialmente nel periodo d’oro del movimento pugilistico, quello a cavallo tra gli anni ’80 e ‘90 del secolo scorso. In quel momento, merito dell’accoppiata Pugilistica Lucchese e Baldini Vernici (in qualità di sponsor), Lucca ha vissuto grandi serate di pugilato. Ne sono un esempio: i titoli italiani, i campionati europei con Rosi/Sole Ruiz o Cherchi/Limarolà fino all’impresa di Damiani con Eddie Gregg nel 1987, o il mondiale tra Hinton e Cruz, nonché gli assoluti del 1988.

Di contraltare, poi, ci fu il periodo buio a partire dai primi anni 2000, quando il pugilato a Lucca era ormai soltanto una pagina bella del passato, almeno fino a quando un ex pugile, Giulio Monselesan, non decise insieme ad alcuni vecchi compagni di avventura di far ripartire il movimento. La società riprese il nome di Pugilistica Lucchese e nonostante fosse confinata in uno spazio di poche decine di metri all’interno dell’ex biglietteria della Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa, grazie alla dedizione di Monselesan, il pugilato lucchese ha risalito la china anno dopo anno fino a confermarsi come una delle società pugilistiche più attive in ogni settore della Federazione Pugilistica Italiana. Le cose adesso vanno bene, gli obbiettivi sono alti e la programmazione è di quelle solide, si punta a crescere e a far nascere campioni in casa, quindi particolare occhio viene posto nei riguardi del settore giovanile.

Oggi con atleti come Filippo Rimanti, Marvin Demollari, Lorenzo Frugoli e tanti altri, il futuro è dalla loro parte. Buon compleanno Pugilistica Lucchese.

FOTO: Pagina Facebook Pugilistica Lucchese