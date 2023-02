Pareggio all’italiana: al Festival vince la sinistra e le elezioni le vince la destra

È un risultato di parità che lascia un po’ perplessi: come mai il Festival di Sanremo più di sinistra di sempre e, va detto, più apprezzato di sempre, coincide con le elezioni che più chiaramente di così il centrodestra non poteva davvero vincerle?

Difficile non farci caso: il Festival è stato caratterizzato dalla passerella di ogni possibile rappresentante del pensiero di sinistra. Dai Fedez-Ferragnez (rigorosamente in ordine determinazione nel conquistare il palcoscenico, per chi dice che la cavalleria non è morta) a Benigni (che è rimasto dentro un confine istituzionale) arrivando al debordante Rosa Chemical (di cui ricorderemo le performance di attore più che la canzone) passando per i monologhi: tutto parlava della cultura hollywoodiana del perbenismo di sinistra. Quello del gender fluid, della libertà sessuale, dell’irrilevanza dei rapporti stabili, della liberazione delle “droghe leggere”, della derisione della politica senza neppure contestualmente rinunciare a farla. E giù applausi. E su share televisivo tipo 70%.

E uno si dice: allora il paese ama questo. Allora il paese si è improvvisamente orientato a sinistra, tipo 5 Stelle-sinistra antagonista ancora più che PD.

Poi arrivano le elezioni. Che poi vuol dire manco 48 ore dopo. E giù percentuali per il centrodestra che sono quasi da consacrazione. Maggioranza assoluta in entrambe le regioni. E le aree più estreme (5 Stelle e sinistra-sinistra) in forte contrazione.

???

Difficile fare una sintesi. Almeno non facile senza pensare che siamo un popolo un po’ schizofrenico.

Ma forse la realtà è solo più banale. Quando ascoltiamo le canzonette e guardiamo uno spettacolo attiviamo un filtro. Un filtro che ci fa scivolare addosso tutto il clamore di roboanti dichiarazioni. Ci interessano le canzonette; ci interessa passare una serata diversa; ci interessa indovinare chi vincerà la gara (o, quest’anno, più che altro chi arriverà nella top 5 visto che il vincitore appariva quasi scontato sin dall’inizio per evidente vantaggio di prestazione canora e qualità del testo). Il resto è rumore, sono giullari che fanno spettacolo. Un po’ come alle corti dei re di un tempo antico in cui i giullari potevano anche prendere in giro il sire senza che ne dovessero pagare il pegno. Ma, seppure tutti ridevano ai loro sberleffi, nessuno poi li prendeva sul serio.

Così i fedez (con l’articolo plurale e in minuscolo perché inteso come «nome comune collettivo» dei prodi scalatori delle classifiche di follower) piacciano e ci fanno ridere o arrabbiare. Stimolano la nostra emotività ma lasciamo questa sfera separata nella nostra vita mentre in politica votiamo in direzione opposta a quanto «velatamente» suggeritoci dagli stessi. E così FdI è il primo partito, per nulla scalfito dalle polemiche. E la Meloni ha gradimenti altissimi. E persino il penitente Salvini è in rimonta appena abbassa un po’ i toni (segno, forse, che aveva anche lui confuso un po’ troppo lo spettacolo da follower con la prestazione politica).

Quando scegliamo chi votare ci domandiamo chi ci darà un domani migliore (ma forse sarebbe più corretto dire un oggi). Che, a seconda dei tempi vuol dire chi ci darà la possibilità di guadagnare di più, di avere più libertà, di avere una casa o di allargare quella che già possediamo, di pagare meno tasse… Talvolta anche chi ci promette i desideri più irrealizzabili tipo l’albero dei soldi di Pinocchio. Quasi mai ci chiediamo chi farà la cosa giusta né, tantomeno, chi garantirà un futuro migliore ai nostri figli. Anche perché, altrimenti, non avremmo creato un debito pubblico di queste dimensioni o vi avremmo messo una pezza. Guardiamo al qui e ora. Non ci facciamo influenzare dai vari giullari ma neppure votiamo un progetto per il futuro.

Soprattutto ci piace sempre di più l’uovo oggi della gallina domani. Tanto che ormai nessun partito parla più del benessere delle prossime generazioni nei suoi programmi. Né lo fa il centrosinistra, ad eccezione di generici e mai concretamente declinati proclami ecologisti, né lo fa il centrodestra.

Dividiamo la nostra vita in ambiti stagni e conviviamo serenamente con tutte le relative schizofrenie. E ci va bene così.