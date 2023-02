IL MUSEO DEL MOTORE A SCOPPIO “BARSANTI E MATTEUCCI” A LUCCA

Il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci è ubicato nella Antica Loggetta dei Guinigi a Lucca, Via Sant’Andrea 58, a due passi dall’ingresso della Torre Guinigi. È gestito dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, un organismo senza finalità di lucro, avente lo scopo istituzionale di onorare le figure dei due scienziati di origine lucchese, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, inventori del motore a scoppio, e di divulgare le conoscenze sulle più attuali tendenze nel mondo della motoristica e sui temi della sostenibilità dei trasporti.

Il Museo, attivo fino dal 2013, è stato completamente rinnovato nel 2022 con la realizzazione di un nuovo allestimento, che adesso può contare, oltre che sull’esposizione di cinque grandi modelli in movimento dei motori progettati da Barsanti e Matteucci, su filmati e videoclip con cui vengono illustrate le storie dei due personaggi e della loro invenzione, nonché animazioni tese a spiegare, con linguaggio facilmente accessibile ad ogni tipo di pubblico, i principi di funzionamento ed i meccanismi innovativi dei motori. Tutti i filmati sono dotati di sottotitoli in inglese.

Nella sala al primo piano, si può assistere alla proiezione di videoclip che illustrano la vita e le opere dei due scienziati, gli studi effettuati ed i risultati conseguiti, a partire dal 1843 con le prime esperienze alle Scuole Pie di Volterra, fino al 1864, quando fu messo in moto il motore Bauer nella sede della Società John Cockeril di Seraing, in Belgio.

Vi sono esposti i modelli degli apparecchi da loro costruiti ed utilizzati per i primi esperimenti: un videoclip, per mezzo di disegni animati e di grafici, illustra tali esperimenti ed i risultati ottenuti, da cui i due scienziati ricavarono l’intuizione alla base del funzionamento dei loro motori.

Nella sala sono esposte le riproduzioni dei principali documenti che attestano le loro attività connesse con gli esperimenti, i riconoscimenti ricevuti, le attività intraprese.

Nelle sale al piano terra, sono esposti cinque modelli in grande scala che riproducono in movimento i motori progettati dai due inventori; un video ne illustra, attraverso disegni animati, le principali caratteristiche di funzionamento.

L’accesso ai locali a piano terra è garantito anche per le persone con disabilità motorie; si è provveduto ad installarvi un monitor che permette la visione dei documenti e dei filmati esposti al piano superiore; i filmati sono dotati di sottotitoli sia in italiano che in inglese, per la fruizione da parte dei non udenti.

Al Museo si può ammirare l’opera realizzata dall’artista Elio Lutri che, in chiave artistica, illustra graficamente le principali tappe dell’evoluzione del motore a scoppio; contestualmente, il volume “Traguardi”, dello stesso Lutri, descrive l’affascinante percorso della motoristica, che così profondamente ha segnato la storia degli ultimi 170 anni.

Sono disponibili le pubblicazioni curate dalla Fondazione, il volume “Traguardi” di Elio Lutri, ed è possibile consultare una raccolta di testi inerenti la materia.

Il Museo è aperto al pubblico regolarmente dai primi di aprile ai primi di novembre, tutti i sabati, domeniche e festivi, con orario dalle ore 11,00 alle ore 19,00. Nei restanti periodi, è possibile prenotare una visita per gruppi di almeno dieci persone, concordando l’orario presso i recapiti della Fondazione. Per il 2023 si auspica di poter estendere le aperture a tutta la settimana in estate e nel periodo delle vacanze di Natale, e nei fine settimana in inverno.

A partire dall’anno scolastico in corso, i locali del Museo accolgono le attività del progetto “BRUM BRUM! Accendiamo i motori”, allestito dalla Fondazione Barsanti e Matteucci con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca-Massa Carrara. Il progetto, destinato alle scuole di ogni ordine e grado, prevede attività guidate da docenti esperti e finalizzate a far conoscere la storia dei due inventori lucchesi e della loro invenzione, nonché di suscitare la curiosità e l’interesse dei giovani su argomenti tecnici legati ai motori. Le modalità di svolgimento ed il linguaggio sono appropriati alle diverse fasce di età.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.barsantiematteucci.it ed ai recapiti della Fondazione: [email protected], tel 0583 467870

Maria Luisa Beconcini

Presidente Fondazione Barsanti e Matteucci

Sui seguenti canali YouTube del Sistema Museale della provincia di Lucca troverete una presentazione del Museo:

https://www.youtube.com/watch?v=Bo6tVD9PECU&list=UULFq1F4- 8C53W1S2nQoFZPbnQ&index=75

https://www.youtube.com/watch?v=nl3CRmO_4tQ&list=UULFq1F4- 8C53W1S2nQoFZPbnQ&index=76

https://www.youtube.com/watch?v=fGcRqOH9fZ4&list=UULFq1F4- 8C53W1S2nQoFZPbnQ&index=77