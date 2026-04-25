Lucca nello spazio: un programma del Fermi eseguito sulla ISS

Lucca arriva nello spazio grazie a un gruppo di studenti del Polo Fermi-Giorgi tr cui anche una nostra conoscenza: Duccio Nencini che ci ha già inviato alcuni suoi articoli.

Il team “BlueCrab”, composto da Duccio Nencini, Matilde Giorgetti, Mathias Demollari, Tommaso Biondi e Guido Giurlani, della classe 4ASQ, è stato selezionato nell’ambito del programma AstroPi promosso dall’Agenzia Spaziale Europea.

Il lavoro sviluppato dagli studenti, sotto la guida della professoressa Melania Marsili, consiste in un programma capace di determinare la velocità della Stazione Spaziale Internazionale attraverso l’analisi di immagini acquisite in tempo reale, integrando competenze di informatica, matematica e osservazione scientifica.

Il programma sarà eseguito a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) tra aprile e maggio 2026, portando simbolicamente anche il territorio lucchese in orbita.

Il progetto nasce all’interno del percorso quadriennale STEAM dell’istituto, che promuove un approccio laboratoriale e interdisciplinare allo studio. Fondamentale il supporto dei docenti, in particolare del professor Claudio Tirabasso e della professoressa Marsili, che hanno accompagnato il team nello sviluppo del lavoro.

Non è solo un risultato tecnico: è la dimostrazione che anche da una scuola del territorio si può arrivare a contribuire, in modo concreto, ai grandi progetti della ricerca internazionale.