La tutela dei bambini nel mondo alla rovescia

In questi giorni è entrato prepotentemente nel dibattito la questione di Milano e della circolare del perfetto cittadino che ricorda la non trascrivibilità di stati di famiglia acquisiti all’estero per minori che siano nati da pratiche non consentite in Italia, ossia le così dette pratiche dell’utero in affitto e della fecondazione eterologa.

Il che, detto così, appare pure banale. Se non è lecito non si può fare e un prefetto deve far rispettare le leggi (come dire che il governo non c’entra poi nulla).

Ma a Milano si faceva lo stesso.

Il conto non torna e, girando per internet, non si riesce neppure a trovare la circolare incriminata ma solo: commenti, alzate di scudi, inviti allo sdegno popolare. Nessuno che riporti con esattezza il contenuto che dovrebbe giustificare tale sdegno. Cercando bene, si trova che qualche giornale annota (con pochissima enfasi) che il problema riguarda sia le coppie omogenitoriali che quelle etero visto che si parla del riconoscimento della genitorialità del partner non biologico. Solo annotazioni all’interno di un giudizio (almeno morale) già fatto.

Il problema non è neppure il fatto che tale partner non possa essere riconosciuto in senso assoluto. Infatti, l’ordinamento vigente (qualche giornale lo riporta) prevede che tale adozione possa avvenire tramite la così detta stepchild adoption (che tradotto in italiano sarebbe l’adozione del figlio del coniuge). Solo che questa adozione, come tutte le adozioni, passa attraverso la valutazione di un giudice chiamato a verificare che esista davvero un rapporto affettivo tra il minore e il genitore adottivo. E c’è un giudice perché si deve tutelare il diritto del minore ad avere una famiglia realmente attaccata a lui e non il diritto dei genitori di avere un figlio anche se non ne sono particolarmente coinvolti. Quello che si chiede, al contrario, è che tale «adozione» avvenga senza filtri e senza che nessuno possa metterci becco. Il che equivale a dire che è un diritto dei genitori avere un figlio e non un diritto di un minore avere una famiglia che lo accolga e lo ami.

La cosa è stata subito utilizzata dal mondo LGBTQ+ (e poi non si sa più quante altre lettere si debba giungere…) per gridare alla discriminazione. Il che è falso visto che il problema lo hanno anche le coppie eterosessuali che ricorrono alla medesime pratiche. Quindi non è discriminatorio.

Quello che però è davvero poco accettabile è la strumentalizzazione e la distorsione delle notizie per fini politici.

Anche qui, per carità, non è certo la prima volta. Eppure è davvero difficile sentire espressioni tipo “la destra lede i diritti dei bambini” (Sen. Malapezzi) o similari (Elly Schlein) quasi che il tema sia davvero quello: i diritti dei bambini. Mentre il tema vero sono i «diritti» dei genitori.

Già, questo è il vero nodo della matassa: è diritto dei coniugi di avere dei figli? Cioè fin dove è legittimo spingersi per “aiutare” la natura perché una coppia abbia un figlio? E poi, perchè no, un sigolo?

Il punto è tutto qui. In Italia la legge dice che, oltre il limite delle cure per la fertilità non si possa andare. E non si possa fare la fecondazione eterologa, che poi significa che il materiale genetico da cui nasce il bambino non possa provenire al di fuori della coppia. Né che si possa impiantare un ovocita in una donna diversa.

È ingiusto?

Forse, dipende da cosa crediamo che sia il diritto alla vita. E, soprattutto, dipende da cosa si intende per diritto.

Andando a cercare la definizione di diritto troviamo: «il diritto soggettivo è il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico (del diritto oggettivo) di una pretesa, che implica un altrui obbligo di non fare o di fare. Comporta la facoltà di agire per difendere l’interesse riconosciuto ed eventualmente minacciato. Diritti e obblighi sono dunque correlativi».

Il diritto non è quindi una cosa che non costa: implica obbligazioni di qualcuno verso qualcun altro.

Quindi capire chi è l’obbligato e chi il beneficiario di un diritto è fondamentale.

E qui la finzione si rivela.

Parliamo di diritto del bambino ma poi diciamo che è «un diritto del bambino nascere sano». E se non è sano c’è l’aborto. Che è un po’ difficile far ricadere nel diritto del bambino, ma si dice che è nel diritto della donna di non vedere nessuno che usa il suo corpo. Poi si dice che è «diritto del bambino nascere in una famiglia che lo voglia» e si avalla l’idea dell’utero in affitto. Che confligge brutalmente con il diritto delle donne di non veder mercificato il proprio corpo (principio che è alla base anche del diritto all’aborto). Poi si dice che è «diritto del bambino che possa essere sano, felice e bello» e si avalla il diritto di scegliere i donatori di materiale genetico sulla base di caratteristiche morfologiche e soggettive di donatori che possono restare anonimi e magari vendere il loro materiale genetico.

Tutte queste cose non sono esagerazioni ma pratiche diffuse, se non in Italia, almeno in molti paesi di Europa (a cui le persone possono facilmente, anche se non economicamente, ricorrere).

Il diritto dovrebbe invece essere quello del minore di conoscere i propri genitori (o, ormai, di chi era il materiale genetico che lo ha prodotto). E di non essere un puzzle di pezzi comprati al mercato. E se fare questo non fosse molto costoso ma fosse pure economico sarebbe pure più orribile.

Come concordo con l’idea che il corpo della donna non possa essere oggetto di speculazione, ancora di più sostengo che il corpo e la vita dei bambini non possa essere oggetto di mercato o di egoismi. Neppure da parte di chi un figlio lo desidera e potrebbe offrirgli amore. Ma una offerta di amore che parte dalla negazione del rispetto, non può essere vista come un buon punto di partenza.

Avere un bambino alto, biondo, intelligente e simpatico non è un diritto dei genitori. Non lo è neppure avere un figlio. Un figlio è un dono di Dio, per chi crede; un miracolo della natura, per tutti gli altri. Ma in nessun caso può essere considerato un oggetto, un premio, o un diritto di un altro; nemmeno della madre.

È un mondo alla rovescia quello che pensa che il diritto del bambino possa essere confuso con quello dei genitori.

Abbiamo rovesciato il diritto e mascherato l’egoismo di nobiltà.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi

Foto di Ksenia Chernaya da Pexels