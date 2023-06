La CGIL sfila contro il PD; e la Schlein apprezza

La recente manifestazione del sindacato “contro lo smantellamento della sanità pubblica” e per il salario minimo è un interessante caso di sdoppiamento della personalità.

Da una parte il sindacato denuncia la perdita di 40 miliardi alla sanità pubblica (parola di Landini) negli ultimi 20 anni: cioè dal 2003 al 2023. Ma in quel periodo di tempo il centrosinistra che applaudiva a Landini, cioè PD e 5 Stelle, ha governato per 14 anni tra cui anche gli anni di maggior tagli alla spesa pubblica (sanità compresa). Erano i governi Prodi II, governo Monti, i governi Letta, Renzi e Gentiloni e infine i governi Conte I e II e Draghi (nel Conte I il PD era opposizione ma i 5 Stelle ovviamente erano al governo). E di questi anni gli ultimi 11 quasi ininterrotti. Se poi osserviamo anche che il Governo Meloni non ha tagliato nulla alla sanità nella finanziaria 2022… (quella che Landini contesta al governo è l’ipotesi di DEF per il 2023, quindi non ancora legge).

Quindi la rivendicazione dei tagli di 40 miliardi è rivolta contro il PD che quei tagli li ha sostenuti quando era necessario farlo (giustamente). Ma che poi la leader di quel partito dimentichi di essere a capo dello stesso partito e parli come se fosse la leader del movimento delle sardine, beh, mi pare un po’ curioso.

Analoga curiosità suscita la scelta di puntare forte sul salario minimo. Questo è sempre stato un tema avverso al sindacato: la presenza di un salario minimo per legge rende non necessario (o almeno non un’urgenza sociale) la presenza di contratti nazionali. E quindi mette in discussione la necessità che la rappresentanza dei lavoratori sia chiamata a trattare e validare con la propria firma un contratto di categoria visto che la parte di stipendio è ovviamente la più importante. Senza contare che il caso in cui la tariffa salariale del contratto collettivo fosse molto superiore al minimo salariale (come avverrebbe per molti settori) costituirebbe uno spunto dialettico a favore del datore di lavoro sulle richieste di aumenti.

A questo va anche aggiunto che, in un paese come il nostro in cui gran parte dei settori (se non quasi tutti) hanno un contratto collettivo, la questione del salario minimo riguarda meno dell’1% della popolazione. Non certo un motivo per non occuparsene, anzi. Ma neppure questione che libera milioni di persone dalla povertà o che sia preoccupante per i conti del paese. Infine il salario minimo diventerebbe un elemento che, inevitabilmente, legittimerà ogni contratto nazionale anche firmato dalle sigle più improbabili, appena la componente tariffaria sia superiore a quel minimo. Col che si riduce dell’altro lo spazio dei sindacati (cosa che, a parere dello scrivente, è pure una cosa buona).

E anche qui, la rimozione è palese: il sindacato accetta e abbraccia la questione come se fosse un’emergenza del paese, come se non fosse un elemento di distacco dalla sua storia, e le opposizioni si ricompattano.

Il punto non è che le opposizioni trovino una piattaforma comune in alcuni punti, anche di minima; il problema è che lo facciano su punti di così scarsa importanza globale (e su cui hanno una storia opposta). E che non lavorino seriamente alla creazione di una alternativa che possa essere davvero di governo del paese.

La mancanza di una progettualità di fondo, di un progetto di aggregazione che possa governare il paese, ancora più che la storica e cronica mancanza di coerenza, è la vara mancanza che affossa il PD di Schlein. E che non lo rende un partito attrattivo nelle urne.