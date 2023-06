Gli Angeli della Francigena. I giovani volontari europei si prendono cura del percorso toscano.

Nei giorni scorsi il Centro Nazionale per il Volontariato è stato ospite presso la sede del Comune di Massarosa. L’occasione dell’incontro con la Sindaca Simona Barsotti e la Giunta si è presentata con l’avvio del progetto “Trail Angels” nell’ambito dei Corpi Europei di Solidarietà (ESC).

Il progetto si pone come obbiettivo principale la manutenzione culturale e materiale della Via Francigena, nel tratto che attraversa la nostra regione. L’esperienza offerta dal progetto ESC sarà per i ragazzi sia un’opportunità di formazione, sia l’occasione di scoprire la ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico delle nostre terre. Le esperienze che vivranno durante il periodo di soggiorno andranno ad integrare il personale bagaglio culturale di provenienza attraverso uno scambio costruttivo che mira ad abbattere ogni forma di barriera culturale e linguistica.

Per l’anno in corso, i team coinvolti cureranno in particolare la porzione di Francigena che attraversa la provincia di Lucca, con le tappe Massa-Camaiore, Camaiore-Lucca, Lucca- Altopascio. Proprio il tratto da Camaiore verso il capoluogo, che insiste in parte anche su Massarosa, è stato l’occasione dell’incontro: infatti ad occuparsene per sei settimane saranno i primi otto volontari provenienti da diversi Paesi della Comunità Europea e non solo (Francia, Georgia, Spagna, Polonia) e che sono stati i veri protagonisti dell’incontro.

I volontari sono alloggiati presso la foresteria de La Brilla, il centro polifunzionale e “porta del Parco” di San Rossore, di fronte al lago di Massaciuccoli in località Quiesa. Da lì si recano ogni giorno sul percorso loro assegnato per svolgere le attività di manutenzione.

Il progetto riserva particolare attenzione alla tematica ambientale: una parte significativa dell’attività dei giovani volontari è dedicata infatti alla consapevolezza ed alla fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio. Trovandosi i ragazzi sul territorio in concomitanza con la ricorrenza del terribile incendio della scorsa estate sulle colline massarosesi, avranno l’occasione di parte all’evento in ricordo dell’accaduto creando un ulteriore momento di riflessione sulle tematiche ambientali che il progetto intende sviluppare.

Un altro compito dei team è poi quello di occuparsi anche del problema dell’accessibilità della Via Francigena. A questo scopo, e grazie alla collaborazione dell’associazione Luccasenzabarriere OdV, i ragazzi sono stati formati per individuare e mappare i tratti percorribili da persone diversamente abili. I dati raccolti saranno poi riversati su Senzabarriere.App, l’applicazione per smartphone dedicata all’accessibilità.

La Sindaca Barsotti ha sottolineato come l’entusiasmo di questi giovani sia un segno di speranza per il futuro delle nostre comunità e del nostro paese poiché gli scambi anche a livello internazionale sono uno strumento di crescita e di condivisione di valori ed esperienze importantissimo.

L’incontro è stato commentato anche da Federico Lucania, consigliere delegato alle politiche giovanili, il cui impegno ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del progetto: secondo il consigliere si tratta di un’importante esperienza per i ragazzi coinvolti, ma anche di un’occasione per il comune che vedrà nelle loro competenze e nel loro impegno un importante contributo nel campo della promozione turistica e della tutela del patrimonio storico-naturalistico.

Rebecca Bucci, Gabriele Coco per CNV.