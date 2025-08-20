Enter your search query...
Infermiera FAIRWEATHER Lorna Florence.

Nata il 31 gennaio 1913 a Stirling West, Australia Meridionale.

Vive a Port Adelaide Enfield nel South Australia e frequenta la scuola primaria presso la Primary School a Nailsworth.

Successivamente la Hight School ad Adelaide.

Si impiega poi come Infermiera presso il locale ospedale pediatrico “Somerton Crippled Children’s Home” in Somerton Park e il 2 luglio del 1941 si arruola nell’Australian Army Nursing Service (AANS) come infermiera, grado “Staff Nurse”, matricola SX13431.

Il 28 agosto 1941 lascia Adelaide per Melbourne e il 2 settembre si imbarca con il 13° Australian General Hospital a bordo della nave Wanganella, diretta a Singapore.

Il 13° Ospedale da Campo australiano si insedia a Singapore presso la St. Patrick’s School nel sud-ovest dell’isola e il 16 settembre comincia ad essere funzionante.

Due volte tra ottobre e dicembre Lorna viene temporaneamente distaccata per servizio presso il 10° Ospedale militare australiano a Malacca, ma il 13 dicembre 1941 torna al 13° di Singapore.

Gli eventi militari precipitano e nel gennaio 1942 i giapponesi invadono l’isola.

Il personale del 13° Ospedale da campo australiano assieme ai feriti trasportabili, si imbarcò rapidamente sulla nave Vyner Brooke, ma i giapponesi, nonostante i contrassegni della Red Cross, bombardano la nave e l’affondano poco distante dalla costa.

Molte persone cercarono scampo gettandosi in mare.

Tra loro l’infermiera Lorna, che assieme ad altre 22 colleghe riuscì a raggiungere la riva a nuoto.

Pensavano che le uniformi da infermiera e i contrassegni della Red Cross che indossavano avrebbero garantito loro l’incolumità. Si sbagliavano.

I soldati nipponici in quanto a crudeltà e spietatezza facevano scuola ai nazisti.

I giapponesi, incuranti dei contrassegni di neutralità e di protezione internazionali, una volta intercettate sulla spiaggia le infermiere che si erano salvate, le fecero rientrare in mare e le mitragliarono. Tutte.

Se ne salvò miracolosamente solo una, benché ferita; Suor Vivian Bullwinken.

Ma non Lorna.

Lorna Florence FAIRWEATHER entrò in mare con la sua uniforme da infermiera, assieme a 22 colleghe e non ne uscì più.

Aveva 29 anni.

Dopoguerra fu promossa postuma al grado di Sottotenente.

All’“Australian War Memorial” di Campbell, una targa ricorda il Suo nome.

Sono un Colonnello dell'Esercito Italiano, in Riserva: ho prestato servizio nella Brigata Paracadutisti Folgore e presso il Comando Forze Speciali dell'Esercito. Ho partecipato a varie missioni: Libano, Irak, Somalia, Bosnia, Kosovo Albania Afganistan. Sono infine un cultore di Storia Militare.

