Dall’Europa delle Vie Francigene: occhi puntati su Altopascio per il vertice annuale, in Toscana

Il 21, 22 e 23 maggio Altopascio ospita l’assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF). Un appuntamento significativo non solo per la cittadina del Tau e l’intera lucchesia, ma importante anche per la nostra regione. Per il comune di Altopascio, socio fondatore dell’Associazione – che proprio quest’anno festeggia 25 anni di attività -, la designazione rende merito all’amministrazione per la sua attenzione alla Francigena e alla conseguente ricaduta positiva sul territorio sia dal punto di vista socio culturale che turistico. E soprattutto certifica il riconoscimento ad alto livello delle nostre radici, da parte di istituzioni, amministratori e operatori europei di un settore in crescita: per avere un’idea gli enti riconosciuti sono oltre 250 e si trovano lungo il cammino che, partendo dall’Inghilterra (Canterbury), attraversa Francia (a Parigi è tuttora attiva la chiesa di San Giacomo di Altopascio), Svizzera, Vaticano a Roma, e poi scende al sud. Comprensibile, dunque, la soddisfazione della sindaca Sara D’Ambrosio: “Questo evento si inserisce in un percorso chiaro: investire sul nostro centro storico, valorizzare i luoghi simbolo della nostra identità e costruire nuove opportunità di sviluppo – ad esempio con la nascita del Museo MAST – partendo anche da un rafforzamento sempre più evidente e costante della Riserva naturale del Lago di Sibolla, da dove passa la variante dell’acqua della Via Francigena altopascese. I numeri del turismo ci dicono che siamo sulla strada giusta, sempre più visitatori e pellegrini scelgono Altopascio, e questo evento internazionale rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare il nostro ruolo”. Il programma dell’Assemblea si articolerà in tre giornate: giovedì 21 maggio è prevista una visita guidata di Altopascio e una cena di networking; venerdì 22 si terrà il convegno internazionale per i 25 anni dell’AEVF al Teatro Cinema Puccini, seguito dal light lunch nel centro storico e dall’Assemblea Generale dell’Associazione nel pomeriggio (la giornata si concluderà con una cena conviviale); sabato 23 spazio a un’escursione lungo la Via Francigena in direzione Ponte Buggianese.