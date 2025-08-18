Cambiamenti in corso nei siti di informazione lucchese. In questa estate la svolta per molte testate e società nate negli ultimi quindici anni

Estate di cambiamenti per alcuni siti di informazione locale lucchese su internet e per le relative società editoriali.

L’ultima notizia in ordine di tempo è relativa a www.lagazzettadilucca.it il cui proprietario, fondatore e storico direttore responsabile, il collega Aldo Grandi, ha dato l’annuncio alla vigilia di Ferragosto. Si parla della sua «decisione di abbandonare quella creatura giornalistica – La Gazzetta di Lucca.it – che ci ha accompagnato per così tanti anni – dal 2011 al 2025 – per fondare una nuova avventura denominata La Repubblica di Lucca.it – ha scritto Aldo Grandi – fra pochi giorni, quindi, www.larepubblicadilucca.it aprirà i battenti e sarà, sia nei contenuti sia nella grafica, salvo alcune modifiche, molto simile al vecchio giornale». La Gazzetta di Lucca è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca il 28 Ottobre 2010 al n. 919 del Registro periodici che ha iniziato la pubblicazione dal gennaio 2011. Oggi il direttore responsabile è Loreno Bertolacci.

Nel frattempo Aldo Grandi ha venduto anche le sue altre tre Gazzette: www.lagazzettadiviareggio.it, www.lagazzettadelserchio.it e www.lagazzettadimassaecarrara.it, che oggi sono di proprietà di Magellano Tech Solutions Srl – Via Due Macelli 60, 00187 Roma.

Il sito www.lagazzettadilucca.it invece dovrebbe andare a una società straniera.

Il nuovo sito www.larepubblicadilucca.it sarà visibile già alla fine di questa settimana e avrà una grafica simile, sostanzialmente gli stessi collaboratori e buona parte dell’archivio della storia Gazzetta di Lucca.

A seguito della vendita delle precedenti Gazzette Aldo Grandi aveva aperto i nuovi siti con suffisso “.net” poi ceduti. Così www.lagazzettadelserchio.net ha oggi come editore e direttore responsabile Andrea Cosimini; www.lagazzettadiviareggio.net e www.lagazzettadimassaecarrara.net hanno per direttore responsabile: Vinicia Tesconi.

Cambiamenti in vista a breve anche per www.luccaindiretta.it testata e società fondata e diretta dal collega Enrico Pace dal 2012. La società “Ventuno srl” che inizialmente vedeva la presenza di alcuni colleghi giornalisti (Roberto Salotti e Gabriele Mori) negli ultimi tempi aveva soci: Nicola Giannecchini, Nicola Lencioni, Pierluigi Rumbo e la società “Metodo” di Giorgio Del Ghingaro e Andrea Quiriconi. Federico Garzella è l’amministratore unico, almeno fino al 30 settembre prossimo. Dopo l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 nel mese di luglio scorso c’è stato il passaggio delle quote al nuovo editore, lo stesso del free press www.lucca.news.

Cambiamenti in vista anche per altre testate. www.toscanaindiretta.it finora resta della stessa società “Ventuno srl” sempre con direttore responsabile Enrico Pace; mentre www.ilcuoioindiretta.it è passato da pochi mesi alla società “Quattro Sette Quattro” di Clelia Kolman e attualmente è in attesa di registrazione presso il Tribunale di Pisa.

Risale invece alla fine dello scorso anno il varo di Lucca Times, (https://luccatimes.it) testata giornalistica on line edita da Cristal Srls con sede a Capannori via Pesciatina 115 registrata al Tribunale di Lucca al n.9/2024 del 27 dicembre 2024. Direttore responsabile è Aldo Belli mentre Gabriele Venezi è il direttore editoriale.

Il nostro sito www.loschermo.it rimane testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca al n. 908 Registro periodici del 12 febbraio 2010, avendo dunque un primato temporale rispetto agli altri siti di informazione locale. Oggi è edito da “Lo Schermo” srl.