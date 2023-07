Il grande caldo e le scelte da fare oggi.

Ogni anno, all’arrivo del caldo, si scatenano i giornali per stigmatizzare il cambiamento climatico. Come anche avviene ogni volta che fa freddo (il refrain è che i cambiamenti produrrebbero una specie di effetto amplificazione: più caldo, più freddo, più pioggia, più siccità, più gravi temporali, più…, più…).

Ma è davvero vero?

Proviamo a fare qualche semplice osservazione. Cercando di dividere le certezze dalle ipotesi. Poi ciascuno trarrà le conseguenze che ritiene più giuste.

È vero che la temperatura globale sta aumentando?

Sì. Questo è indubbio. L’aumento delle temperature medie della Terra è un dato misurabile e incontrovertibile. E i numeri che circolano sono piuttosto corretti.

È la prima volta nella storia che ciò avviene?

No. Ci sono evidenze che la Terra ha più volte avuto variazioni intense di temperature sia in alto che in basso. Ci sono evidenze di periodi di caldo e di freddo molto superiori a quelli a cui stiamo assistendo. Non abbiamo certezze del motivo di queste variazioni che hanno avuto anche durate importanti. In epoche “recenti” si sa che ci sono state fluttuazioni di temperatura di circa 400 anni: prima il Periodo Caldo Medioevale (da circa 800 al 1300) seguito poi dalla così detta Piccola Era Glaciale (dalla metà del 1300 alla metà del 1800). Va però tenuto conto che, se sul fatto che queste variazioni ci siano state c’è uniforme accettazione da parte della comunità scientifica, la loro misura, anche per la scarsità di strumenti e la limitazione geografica di fonti per i periodi in oggetto, è assai problematica. E le variazioni che supponiamo possano essere rilevanti sono dell’ordine di qualche grado che è un livello di dettaglio di difficilissima determinazione con indagini del passato.

Esiste una correlazione provata tra gli “eventi estremi” e il global warming?

No, non esiste una correlazione provata. Neppure è provato che stiamo assistendo ad un significativo aumento del numero degli eventi estremi. Su questa carenza di certezze pesa la scarsa conoscenza che abbiamo per quanto riguarda il sistema climatico nel suo complesso e quello che regola l’insieme dei “fenomeni estremi” in particolare (particolari concentrazioni di pioggia, vento, neve).

Abbiamo un modello previsionale ampiamente accettato dalla comunità scientifica per i mutamenti climatici?

No. Al momento non esiste nessuno modello valido per previsioni di medio termine (mesi) quindi meno che mai per sistemi di lungo e lunghissimo termine (anni o secoli). L’esperienza che tutti abbiamo è che le previsioni del tempo sono piuttosto affidabili sul brevissimo termine (una settimana o meno) ma già sulle 2 – 3 settimane sono scarsamente affidabili. Oltre non lo sono per nulla. La mancanza di un modello previsionale è una lacuna grave per il ragionamento sul cambiamento climatico ma è anche una sfida di complessità inaudita. Su quello che genericamente chiamiamo clima (ma che è la sovrapposizione di una enorme quantità di eventi diversi) agiscono sia fattori esterni alla vita sulla Terra (come le variazioni di attività del Sole e le variazioni del campo magnetico terrestre, variazioni dello strato di ozono o “incidenti” come meteoriti che nei millenni sono caduti sul pianeta, talvolta con sconvolgimenti epocali, ecc.) che fattori interni (come le variazioni di popolazione animale e vegetale, modifiche di correnti oceaniche, eruzioni ed esplosioni geotermiche sia marine che aeree). Anche il ruolo della anidride carbonica nel global warning è solo supposto (anche se con delle indicazioni provvisorie che vanno in quella direzione).

In assenza di un modello come sappiamo il valore massimo di anidride carbonica che può essere immesso in atmosfera senza rischi?

In effetti non lo sappiamo. Le stime sono fatte su delle ipotesi di semplificazione e su modelli non verificati. Le verifiche richiederebbero o una teoria unificata del clima (che non abbiamo) o una verifica sperimentale (che, ovviamente, non è possibile fare). Sappiamo che il clima ha accelerato il suo riscaldamento in concomitanza con la crescita dell’azione antropica sul clima stesso. Non sappiamo se sarebbe successo lo stesso o meno né se una variazione squisitamente antropica abbia o meno dei caratteri irreversibili. Neppure sappiamo se le variazioni di qualche grado possano innescare dei fenomeni “a valanga” o delle “contromisure” della natura (interessante in questo senso la scoperta recente che il riscaldamento ha fatto aumentare il fitoplancton negli oceani che è considerato uno dei più importanti antagonisti dell’anidride carbonica).

Quindi, se non sappiamo che succederò possiamo rimandare tutto a quando avremo le idee più chiare?

Teoricamente sarebbe come considerare che abbiamo una pistola alla tempia e potrebbe, o no, avere un proiettile nel tamburo e tira il grilletto ogni tot tempo. Non parrebbe saggio fare solo considerazioni sul fatto che potrebbe non esserci mai un proiettile ma non pare neppure saggio fare cose che possono danneggiarti gravemente per toglierti dalla linea di tiro.

Le scelte dell’unione Europea sono quindi sbagliate?

Risposta soggettiva. Dobbiamo considerare che un problema globale come questo non è risolvibile sono con lo sforzo di una sola nazione o di poche (come potrebbe essere tutta l’Europa). Così come non possiamo dimenticare l’importanza della testimonianza: è indubbio che se l’Europa farà delle scelte un impatto lo potrebbe (condizionale d’obbligo) avere anche sul resto del mondo. Camminiamo su un’asse di equilibrio e non è facile capire quale sia il prossimo passo.

Va infine tenuto conto che gli investimenti in nuove tecnologie, quali sarebbero quelle per la conversione energetica, nella storia hanno sempre premiato chi le ha fatte: da sempre, infatti, le grandi ricerche e i precorsi di innovazione hanno portato enormi benefici in termini di capacità di creazione di nuovi prodotti e di dominio di nuovi mercati nel medio e lungo termine. Come sempre, il problema è la dose di futuro che si vuole far assorbite al sistema rispetto al tempo che viviamo. Troppo o troppo poco possono essere letali.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi