I sistemi di governo e i sistemi elettorali di Francia Spagna e Germania – parte II

In questo secondo articolo abbiamo chiesto ad Eduardo di focalizzarsi sui sistemi elettorali perché il sistema elettorale è direttamente collegato al sistema istituzionale. Infatti, i due sistemi sono sempre da vedersi come un unicum: la stabilità è il risultato del binomio del sistema elettorale, che poi determina la nomina e i meccanismi di revoca del governo, con il sistema di governo che si vuole adottare.

Ogni sistema istituzionale democratico trova la sua legittimazione nel voto popolare ma poi questo voto viene, in qualche modo, trasportato a livello di governo e questo meccanismo di trasporto, assieme alle logiche di nomina dei Parlamentari, determina la stabilità o la instabilità dei governi.

Nel nostro paese, per esempio, per motivi storici si scelse un sistema di governo molto dipendente dal parlamento.

Oggi, che alla instabilità dell’istituzione governo, voluta dai costituenti, si è associata l’instabilità del sistema dei partiti, tutti concordano che c’è bisogno di qualche riforma. Sulle formule però non c’è unità di vedute.

Credo che sarebbe importante non perdere di vista il tema delle dinamiche elettorali mentre si discute delle formule di governo e relative dinamiche di nomina e revoca.

Il sistema spagnolo

Il sistema elettorale della Spagna è un sistema proporzionale con effetti maggioritari, che tende a favorire i due partiti principali: il Partito Popolare (PP) e il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE). Questo sistema si basa sulla «Ley Organica del Régimen Electoral General» (LOREG), che stabilisce le regole per l'elezione del «Congreso de los Diputados» (la camera bassa del parlamento) e del «Senado» (la camera alta). L'assegnazione dei seggi al Congreso per le liste concorrenti avviene secondo il metodo «D'Hondt», che favorisce le liste più votate a scapito di quelle minoritarie. L'elezione del Senado avviene con un sistema maggioritario uninominale: ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze (due nelle circoscrizioni con due seggi) e sono eletti i candidati più votati. I senatori designati dalle Comunità Autonome sono uno per ogni comunità più uno per ogni milione di abitanti.

Il sistema elettorale spagnolo ha favorito per molti anni il bipolarismo tra PP e PSOE, che si sono alternati al governo dal 1982 al 2015, spesso con maggioranze assolute o con l'appoggio di partiti regionali. Tuttavia, a partire dal 2015, il sistema partitico si è frammentato con l'emergere di nuove forze politiche, come «Podemos» a sinistra e «Ciudadanos» al centro, che hanno eroso il consenso dei due partiti tradizionali. Inoltre, la questione catalana ha accentuato il ruolo dei partiti nazionalisti e indipendentisti nelle dinamiche parlamentari. Questo ha reso più difficile la formazione di governi stabili e ha portato a ripetute elezioni anticipate.

Il sistema francese

Il sistema elettorale della Francia è basato sul principio del doppio turno, sia per le elezioni presidenziali che per quelle legislative. Questo significa che i candidati devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno per essere eletti, altrimenti si va al ballottaggio tra i due più votati. Il sistema a doppio turno favorisce il bipolarismo, ossia la formazione di due grandi coalizioni contrapposte, una di centrodestra e una di centrosinistra. Questo perché i partiti minori tendono a sostenere il candidato più vicino alle loro posizioni al secondo turno, rinunciando a presentare un proprio candidato. Inoltre, il sistema a doppio turno scoraggia i voti dispersivi e spinge gli elettori a scegliere tra le due opzioni più probabili di vittoria. Il bipolarismo francese si è consolidato negli anni Settanta-Ottanta, quando il sistema partitico era caratterizzato dalla presenza di due partiti guida in ciascuno schieramento: i socialisti e i comunisti a sinistra, i gollisti e i centristi a destra. Tuttavia, negli ultimi anni il bipolarismo francese è stato messo in discussione dall'emergere di nuove forze politiche, come il Rassemblement National di Marine Le Pen e La République En Marche di Emmanuel Macron.

Il sistema tedesco

Il sistema elettorale della Germania è un sistema proporzionale personalizzato con meccanismi di correzione che mirano a garantire la governabilità e la rappresentanza. Il sistema si basa sul doppio voto: con il primo voto, lo Erststimme, l'elettore sceglie un candidato nel suo collegio uninominale, che viene eletto con il maggioritario secco; con il secondo voto, lo Zweitstimme, l'elettore vota per una lista regionale di partito, che determina la distribuzione proporzionale dei seggi a livello dei Bundesländer. Il sistema prevede una soglia di sbarramento del 5% o di tre mandati diretti per accedere alla ripartizione dei seggi proporzionali. Inoltre, il sistema introduce dei mandati di compensazione (Ausgleichsmandate) per correggere le eventuali distorsioni dovute ai mandati diretti. Il sistema elettorale tedesco non è un sistema bipolare, ma riflette la realtà politica esistente nel paese. Tuttavia, alcuni elementi del sistema favoriscono il bipolarismo: la soglia di sbarramento esclude i piccoli partiti; i collegi uninominali incentivano le alleanze tra partiti affini; il sistema federale rafforza i grandi partiti nazionali rispetto ai partiti regionali o minoritari.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi

ed Eduardo