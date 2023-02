L’Erasmus del volontariato. Opportunità all’estero per giovani volontari

Sono poco conosciuti, ma rappresentano un’ottima opportunità per aiutare ove necessario, imparare nuove competenze, trascorrere un periodo all’estero, magari imparare una lingua – e tornare a casa con ricordi indimenticabili. Sono i Corpi Europei di Solidarietà: migliaia di opportunità tutto l’anno aperte a persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni (ma si arriva anche a 35 nel settore degli aiuti umanitari).

I progetti disponibili coprono molti settori: ambiente, salute, inclusione, tecnologie digitali, cultura, sport e garantiscono la possibilità per chiunque di trovare qualcosa corrispondente ai propri interessi ed alla propria formazione. Inoltre si può scegliere di partecipare in forma di volontariato individuale o di gruppo. La prima modalità dura da 2 a 12 mesi, mentre in caso di partecipazione ad un gruppo la durata è da 2 settimane a 2 mesi e si avrà la certezza di fare volontariato con persone di paesi diversi.

La partecipazione ai Corpi Europei di Solidarietà offre la copertura di tutte le spese necessarie: viene infatti garantita un’assicurazione complementare, l’accesso a una serie di servizi di sostegno (fra cui sostegno linguistico e formazione), il viaggio da e verso la sede del progetto, vitto e alloggio. Ogni volontario riceve anche una piccola indennità per le spese personali, mentre possono essere previste coperture ad hoc per costi legati ad esigenze specifiche, come ad esempio una disabilità.

Ma come funziona in concreto? I giovani interessati possono registrarsi nel portale del Corpo europeo di solidarietà. La registrazione è aperta fin dai 17 anni, ma il progetto non potrà cominciare prima del diciottesimo compleanno. Dopo la registrazione si ha accesso ad un dashboard personale, dove vengono pubblicate le opportunità per fare volontariato, lavorare, seguire una formazione e svolgere altre attività. Inoltre, se ci si è taggati come disponibili, si può anche essere contattati da organizzazioni che ci trovano adatti ai loro progetti.

Di norma per partecipare ai progetti è necessario appoggiarsi su di un’organizzazione del proprio territorio che avrà il compito di preparare e gestire la partenza. Questa organizzazione è detta sending organization: a Lucca questo servizio è svolto dal Centro Nazionale per il Volontariato.

Per info: [email protected]