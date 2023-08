GIOVANNI PASCOLI X Agosto

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.



Ritornava una rondine al tetto,

l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini



Ora è là, come in croce, che tende

quel verme al cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano:



Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse Perdono;

e restò negli occhi aperti un grido:

portava due bambole in dono…



Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, lo aspettano in vano;

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo



E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!