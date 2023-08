apriamoleporteaunanuovastoria

483 anni di lavoro, di amore, di impegno e di passione nel cuore di Lucca. Oltre quattro secoli n cui la nostra associazione è cresciuta, tra progetti, attività e idee in un meraviglioso sodalizio con la città.

Così si presenta la Misericordia di Lucca alla cittadinanza, in occasione della prossima apertura della nuova grande sede davanti a porta S. Anna. Interamente rinnovati, i locali che sono stati in passato sede di un istituto bancario saranno da settembre la casa di questa importante realtà della nostra città. E non è finita qui: come promette la campagna social di promozione dell’evento, è in serbo una importante novità, pensata, studiata e realizzata per offrire alla cittadinanza un servizio migliore ogni giorno. I volontari promettono: non vediamo l’ora di raccontarvi di più.

A loro i più sentiti auguri di buon lavoro e di miglior successo in questa nuova sfida.