Giornata dell’Universrità Cattolica

23 Aprile 2023 giornata dedicata all’Università Cattolica: quest’anno assume una particolare risonanza e significato. Ad un anno dalla beatificazione di Armida Barelli, Papa Francesco ha concesso un’udienza a Roma proponendo a tutti questa donna come modello di santità.

“La testimonianza di Armida Barelli segna un passaggio decisivo nella visione del laicato: non più una condizione di minorità, ma la scoperta di come quel vissuto laicale, all’interno del popolo di Dio, sia la strada per vivere la santità”( Papa Francesco)

La partecipazione degli enti promotori, tra cui tanti delegati dell’Università Cattolica di tutta Italia e dell’Azione Cattolica testimonia un fermento del laicato mosso dalla riscoperta e, anche per tanti, scoperta e importanza di Armida Barelli che è ancora, attraverso le sue opere e la sua testimonianza, una voce profetica e rivoluzionaria sia in ambito ecclesiale che civile. Ai giovani, alle donne in particolare apre delle vie di riflessione e azione che se, pur in contesti storici differenti ma anche con alcune analogie, meritano di essere conosciute. Anche Lucca sarà presente con gli amici del Centro di Cultura dell’Università Cattolica e con una grande partecipazione dell’Azione Cattolica.

La giornata universitaria ha come titolo: “Per amore di conoscenza le sfide del nuovo umanesimo”

Questo tema indica lo scopo, la strada e l’impegno dell’Università Cattolica.

“Tutto ciò che siamo è nei nostri valori, noi crediamo nelle persone. Perché educhiamo donne e uomini, prima che professionisti, affinché chiunque possa esprimere tutto il suo potenziale.

Nella libertà di pensiero. Perché il bagaglio umano e professionale che consegniamo ai nostri studenti sia sempre un alleato per loro e per il loro domani.” ( Istituto Toniolo)

Il titolo dato a questa giornata apre orizzonti di impegno e responsabilità: le nuove frontiere della scienza schiudono orizzonti affascinanti e insieme problematici e con tante incognite, come ad esempio, gli sviluppi dell’intelligenza artificiale con le sue applicazioni fino a imitare la mente umana con molte funzioni. La conoscenza stimola a misurarsi con sfide sempre più innovative ma che maggiormente impegnano a salvaguardare ogni persona nella sua unicità e irrepetibilità e soprattutto nella sua dignità.

È con queste finalità che il Centro di Cultura di Lucca opera nella realtà lucchese offrendo occasioni di dialogo, conoscenza, approfondimento, formazione in modo particolare per i giovani con la realizzazione del progetto Ambientiamoci nelle Scuole superiori in un’ottica di ecologia integrale.

Il programma che ci proponiamo in collaborazione con la Diocesi, con le associazioni e altre realtà presenti sul territorio è sul tema affascinante e ricco di tante opportunità indicato dalla giornata Universitaria sulle nuove frontiere della conoscenza. Sono molti gli straordinari esempi nei campi delle neuroscienze, dell’astrofisica, della genetica, della medicina.

L’umanità sta conquistando nuovi saperi, spingendo le frontiere sempre più in là. Dobbiamo cogliere queste sfide di un nuovo umanesimo per crescere come singoli e come collettività nei valori sociali, politici, spirituali con un contributo originale e positivo.

Gemma Giannini – Presidente Centro Cultura dell’Università Cattolica – Lucca