L’orsa JJ4 e la pantera Burki

È un fenomeno collettivo di cui si deve render conto. Mi riferisco alla partecipe preoccupazione di tanta, davvero tanta gente, per la sorte dell’orsa JJ4. Il povero animale, sul quale pende la condanna a morte, decretata dalla Provincia di Trento, ha suscitato una vasta ondata di commozione che nel giro di pochi giorni ha contagiato un po’ tutti. Nelle case, basta che nelle televisioni appaia JJ4 e subito i più piccoli si mettono a strillare, invocando dai grandi interventi che possano salvare la vita all’orsa.

Dell’orsa si parla dappertutto. Tanta gente, che mai avrebbe immaginato di trepidare per le vicende di un animale, ne parla come di un problema personale e ne ha fatto un argomento di discussione pubblica.

Se fosse sottoposta ad un referendum popolare la sorte dell’orsa non correrebbe pericolo: la stragrande maggioranza degli italiani sta dalla sua parte e si augura che il minacciato provvedimento di esecuzione venga annullato. E da quando poi è venuto fuori che JJ4 è mamma di tre cuccioli che sarebbero abbandonati, il sentimento di riprovazione per i governanti trentini passa di bocca in bocca e stimola iniziative tese a scongiurare il funesto evento. C’è chi, come l’amico Riccardo Carnicelli, stimolato dalla consorte Lina, convinta animalista, ha inviato un fiero messaggio al presidente della Provincia di Trento per invitarlo a tornare sui suoi passi. Si ha notizia che in tante scuole elementari gli alunni, incoraggiati dalle loro maestre hanno compilato letterine spedite allo stesso indirizzo e non sono pochi i bimbi che alle loro preghiere notturne hanno aggiunto un pensiero per l’orsa.

Chiamatela come vi pare, ma valutata sotto l’ottica delle suggestioni collettive, questa fioritura di buoni sentimenti e di condivisione per la sorte di JJ4 una cosa la dimostra: dentro di noi batte sempre un gran cuore che non si rassegna a subire le cattiverie e si commuove per chi soffre.

A questo punto non mi meraviglierei che facesse sentire la sua augusta voce anche il Pontefice che porta il nome di Francesco, il santo che parlava agli animali.

C’è una domanda che unisce tutta la numerosa catena dei difensori dell’orsa. È questa: ma è possibile che nel 2023 solo con la morte si possa risolvere un problema come quello rappresentato da JJ4?

Una risposta l’attendiamo dal presidente della Provincia trentina che sembra aver fatto dell’abbattimento dell’orsa una sua questione personale.

A proposito di commozione popolare per la sorte degli animali è proprio il caso di rievocare quello che successe a Lucca intorno alla metà degli anni 20 del Novecento.

È una storia rimasta in qualche recondito ripostiglio della memoria civica. Ormai, soltanto chi è un po’ in su con gli anni ve la sa raccontare. Certo non per averla vissuta personalmente ma per averla sentita.

Da parte mia l’ho ricostruita mettendo assieme questi racconti con l’esito delle ricerche che ho fatto sul fascismo a Lucca. Delle quali ho dato conto con saggi che hanno meritato il riconoscimento dei più accreditati studiosi della materia.

Bene, detto questo, torniamo al tema. L’animale di cui si racconta era una pantera ed aveva un nome: Burki. Quel nome glielo avevano messo i bambini che andavano a vederla nel gabbione sulle Mura.

Sì, proprio così: sulle Mura c’era una pantera in gabbia. La grande pensata l’aveva avuta il commendator Mario Guidi, primo sindaco fascista di Lucca, del quale era nota la predilezione per le bevande di qualunque gradazione alcoolica. Impegnato, secondo i dettami impartiti dal ras Carlo Scorza a ripristinare l’antica gloria lucchese, con il programma “Basta con Lucca degli stucchinai e delle processioni”, il sindaco Guidi aveva fatto acquistare dal Comune una pantera e l’aveva collocata in un gabbione sulle Mura con la missione di incutere timore e rispetto.

Alla prova dei fatti l’animale deluse le aspettative: più che a un feroce felino assomigliava ad un pacioso gattone ed invece di far paura ai nemici si indaffarava a far fuori i catini di sbobba che gli venivano serviti.

L’abbiamo detto: i bimbi si affezionarono alla pantera ed avevano preso a chiamarla Burki, nome che non incuteva terrore, e la trattavano come un animale di casa.

Fallita la missione per la quale il fascio lucchese l’aveva ingaggiata, la pantera Burki diventò un problema per l’Amministrazione Comunale, che doveva provvedere al suo sostentamento quotidiano ed alla sua cura. Che avevano un costo sul quale il sindaco Guidi pensò di fare economie: fece calare la sbobba e fece ridurre le cure. In poche settimane Burki si ammalò, con grande dispiacere dei suoi affezionati amici che per conto loro provvedevano a portare il cibo alla pantera. Che deperiva a vista d’occhio: il freddo fece il resto. Priva di un confortevole riparo, trascurata e affamata la pantera Burki finiva la sua agonia nei primi giorni dell’aprile del 1927. Ne dava la mesta notizia il giornale di Scorza con un articolo intitolato “La pantera finita”.

Auguriamoci che a JJ 4 vada meglio.

