Fantascuola. Visioni di inclusività.

Il 13 e 14 marzo scorso 8 scuole da tutta Italia si sono “sfidate” in un camp di due giorni che si è svolto presso il Real Collegio. A gruppi di quattro, le scuole si sono confrontate nella produzione di un video o di un podcast su di un tema di rilevanza sociale.

Si chiama DIGITAL & CHANGEMAKING LEARNING: Transforming Education for Sustainable Future ed è un progetto nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale (Ministero dell’Istruzione e del Merito) promosso e realizzato dall’ISI “Sandro Pertini” di Lucca, con lo scopo di potenziare le competenze digitali di insegnamento e apprendimento per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione delle azioni del PNRR.

A Lucca sono scesi in campo:

Team Audio / Medie

ICS Via Da Vinci – Cornaredo

IC Don Milani – Locate di Triulzi

Team Audio / Superiori

ISI Garfagnana – Castelnuovo di Garfagnana

ISI Sandro Pertini – Lucca

Team Video / Medie

IC Da Vinci-Ungaretti – Fermo

I.C. “A. Caponnetto” – Caltanissetta

Team Audio / Superiori

IIS Scientifico e Tecnico Orvieto – Orvieto

ISI Sandro Pertini – Lucca.

Il camp di Lucca è stato il primo round a cui è seguito quello di Pomigliano d’Arco (26 e 27 marzo); la prossima settimana si concluderà il “primo turno” con il camp di Parma, in programma l’8 e 9 aprile. Per la finale si tornerà a Lucca, il 29 e 30 maggio prossimi. In ogni camp si sfidano 4 scuole medie e 4 scuole superiori. Obiettivo: creare un prodotto di comunicazione inerente una tematica sociale portata da un’organizzazione locale. Con creatività e collaborazione, ogni scuola deve creare strategie e concept innovativi. Attraverso workshop e mentoring, le idee vengono trasformate poi in prodotti originali presentati davanti a una giuria esperta, competendo per il miglior risultato e contribuendo attivamente al cambiamento sociale.

Il tema di Lucca è stato “Una città per tutti: visioni di inclusività”. Agli studenti è stato chiesto di esplorare e promuovere idee su come una città possa diventare completamente inclusiva per tutti i suoi abitanti, indipendentemente dalle loro diverse esigenze e background.

Abbiamo avuto l’onore e il piacere di far parte della giuria e siamo rimasti piacevolmente stupiti non solo della qualità degli elaborati, sorprendente se si tiene conto che sono stati pensati e realizzati nel giro di pochissimo tempo, ma anche dalla sensibilità e dalla consapevolezza dimostrata dalle classi nella scelta e nello sviluppo dei propri soggetti.

Tutti i prodotti e le relative presentazioni sono visibili sul sito del progetto. Consigliamo vivamente di guardare ed ascoltare le proposte sviluppate dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipato, per lasciarsi piacevolmente stupire dalla bellezza dei lavori.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con CASCO Learning e Indire, Accademia dei Lincei, Ashoka, Rete Scuole per la Pace, ISIS Europa – Pomigliano D’Arco (NA), Liceo A. Bertolucci (Parma), ITTS Volta (Perugia), ISIS Zanussi (Pordenone) – Liceo Salvemini (Bari), IIS Morra (Matera), IC Micheli (Parma), IC Parma Centro (Parma), IC Ungaretti (Lucca), IC Leopoldo Ii Di Lorena (Follonica -GR).