StateSereni Eppur si muove

Bollettino di guerra n. 1

Informazione preliminare: Il Bollettino di guerra, diramato dal Quartier Generale di via Beccheria (Pasticceria Pinelli), comunica l’andamento delle operazioni belliche dei vari fronti sui quali è attualmente impegnata l’antica e nobile città di Lucca: Viene diffuso ogni settimana al giovedì mattina da “Lo Schermo” on line. Buona lettura e buona festa dell’Immacolata.

Fronte caffè Caselli-Di Simo. Si registrano significativi movimenti che lasciano ben sperare. Dopo una lunga storia di silenzi e distrazioni, durata anni, la scena è stata occupata da una dichiarazione dell’assessore alla cultura Mia Pisano che finalmente ha parlato chiaro. Il valore delle sue parole l’ha ben recepito “Il Tirreno” che le ha riservato il titolo della prima pagina: “Spiraglio per il Di Simo”. Non da meno “La Nazione”: “Di Simo: al lavoro per riaprirlo nel 2024”.

In sintesi, come garba a Sandro Sesti, l’assessore Pisano ha reso esplicitala volontà della civica amministrazione di procedere al recupero ed alla riapertura dello storico caffè per farne uno spazio culturale che associ alle attività tipiche del bar pasticceria una vivace attività culturale ed artistica: mostre selezionate, incontri, buona musica e tanta promozione della conoscenza della vita e dell’opera di Giacomo Puccini.

Insomma, un luogo di socialità, in linea con la storia del caffè che per decenni è stato il luogo privilegiato della cultura e dell’arte. L’assessore ha aggiunto che per condurre in porto un’operazione così ambiziosa intende accedere ai fondi a disposizione del Comitato per le celebrazioni pucciniane 2024.

A questo proposito mi preme informare che Il Comitato Scientifico, che ha il compito di formulare le proposte culturali delle celebrazioni, ha stilato un elenco di priorità nelle quali, ai primi posti si trova questa voce: “Recupero e promozione dei luoghi di esperienza piccinina”.

Dai commenti raccolti in città si può affermare che l’iniziativa dell’assessore Pisano ha incontrato un vasto e convinto consenso che la incoraggia a proseguire su questa strada.

“Lo Schermo”, che del recupero del “Caffe Di Simo” ha fatto una bandiera, ha buoni motivi per esprimere l’apprezzamento per questa significativa manifestazione di volontà che in una realtà vischiosa, appiccicosa e litigiosa, quale è quella di Lucca, sprigiona una ventata di energia. Benvenuto, a questo proposito, anche l’intervento del professor Olivo Ghilarducci che ha inaugurato la nostra nuova rubrica delle lettere proprio sollecitando un’azione risolutiva per il Di Simo.

Fronte Regione. Da segnalare, in positivo, la decisione della Regione Toscana di finanziare la realizzazione della pista ciclabile Lucca-Pontedera con il recupero del tracciato della dismessa ferrovia. Vista in prospettiva l’operazione Pista Ciclabile è ricca di straordinaria potenzialità. Basterebbe tenere in mente che attualmente il turismo della bicicletta sta dominando le nuove tendenze che si affermano in Europa. Dunque, non perdiamo tempo e mettiamoci di buona lena a far partire i lavori di adeguamento della Lucca-Pontedera. Al resto poi ci penseranno il Paladino e il Poli, provetti biciclettai in Lucca, che di queste cose se ne intendono.

Fronte rossonero. Reduce dalla bella prova di Chiavari, dove è uscita imbattuta, ma meritava di vincere, la “Lucchese” affronta sabato Porta Elisa la quotata “Carrarese”: derby frizzantino che dovrebbe richiamare un buon pubblico. Mi auguro di rivedere in tribuna il dottor Arturo Lattanzi, tifoso rossonero dalle mai dimenticate radici apuane. In ogni caso, per non sbagliare: Forza Lucca!!!

Precetti per i buoni lucchesi. Appuntamento questa mattina sulla Fratta per rendere omaggio alla Madonna dello Stellario che si celebra nel giorno in cui si onora la Festa dell’Immacolata Concezione. Il programma prevede la Santa Messa in San Pietro in Somaldi, officiata dall’Arcivescovo mons. Giulietti. Al termine si formerà il corteo che, aperto dai balestrieri si recherà alla colonna posta sulla via della Fratta, all’alto della quale si staglia la statua della Madonna, realizzata dallo scultore Lazzoni nel 1867. Da parte dei Vigili del fuoco, che raggiungeranno la sommità della colonna con una delle loro scale, sarà reso omaggio alla sacra immagine collocando un mazzo di fiori al braccio della Madonna. Altri fiori saranno depositati dalle autorità cittadine e dai fedeli ai piedi della colonna.

Altro appuntamento della buona tradizione religiosa quello di martedì 13 dicembre in San Michele per la benedizione con la reliquia di Santa Lucia, la giovane martire, portatrice di luce, che protegge dalle malattie agli occhi. Venerata in molte città d’Italia dove è attesa dai bambini che aspettano doni dalla santa è festeggiata anche a Castelnuovo Garfagnana, dove un rione porta il suo nome. Per quel giorno nelle case si prepara un dolce speciale, la mandorlata, un simil-torrone a base di mandorle e miele, che dalla cucina diffonde per tutta la casa un intenso profumo di buono che ci dice che il Natale è vicino.

Foto di Antonio Prado