Il 16 dicembre a Pistoia Alta Toscana Innova incontra Lapo Pistelli, Director Public Affairs ENI, per parlare di “Transizione energetica e sfide geopolitiche: che sarà di noi?”

Lo Schermo si propone come un giornale che cerca di stimolare un dibattito politico e culturale sulla nostra vita, sulle cose che ci riguardano, che siano vicine o che siano lontane. Perché quelle vicine ci toccano direttamente, ma quelle lontane hanno influenza lunga e potente su di noi e noi, con il nostro voto, possiamo e dobbiamo influenzarle. E per fare questo dobbiamo maturare un pensiero che spesso è complesso e richiede confronto e ascolto. Per queste ragioni riteniamo utile segnalare e consigliare un interessante incontro che si terrà a Pistoia per iniziativa di Alta Toscana Innova.

Alta Toscana Innova è una associazione che cerca di promuovere una consapevolezza di appartenenza di noi tutti ad un territorio complesso e connesso come lo sono tutte le provincie dell’alta Toscana: Prato, Pistoia, Lucca e Massa. Sono le provincie collegate tra di loro dall’autostrada Firenze Mare e che hanno sia un territorio montano e che uno valligiano (non per Prato ma ogni generalizzazione ha le sue eccezioni…) ma sono anche le provincie che meno hanno beneficiato dell’azione della regione negli ultimi 20 anni. Infatti, le politiche regionali di sviluppo hanno spinto soprattutto nell’area della valle dell’Era: lungo la dorsale della FI-PI-LI con investimenti in infrastrutture e con sostegno all’innovazione, lasciando una parte importante e vitale del tessuto regionale (quella in cui viviamo) ai margini di questo percorso. E questo è figlio di una precisa scelta politica: quella dell’alleanza tra l’area, e il personale politico, di Firenze e quella di Pisa, favorita dalla perdita di peso dell’area aretino-senese.

Il territorio dell’alta Toscana è quindi un territorio contiguo con molte caratteristiche comuni e che dovrebbe lavorare per superare un campanilismo che è tanto tradizionale quanto dannoso. La nostra città si è mossa in modo assai poco lungimirante in queto percorso fino ad oggi: abbiamo fatto una associazione industriali con Prato e Pistoia (in cui abbiamo diluito il nostro peso e non pare che abbiamo ottenuto un ruolo significativo) e parallelamente abbiamo fatto una camera di commercio a livello di “quasi” area vasta con Pisa e una recalcitrante Massa Carrara (ma senza Livorno) in cui siamo, ancora una volta, i junior partner. Si obbietterà che così confondiamo due piani: quello istituzionale (le camere di commercio sono enti pubblici) con quello delle rappresentanze (l’associazione industriali è, come dice il nome, una associazione e quindi di natura privatistica). E l’obiezione è tecnicamente corretta. Ma è la politica (che poi è fatta da tutti noi, quindi anche da chi vive e determina l’operato delle associazioni) che guida le scelte: determinando quelle della sfera pubblica ma anche premendo e facendo «moral suasion» sulle altre parti del tessuto locale fornendo a tutti una visione di lungo periodo che deve saper essere attrattiva. Ed è l’assenza di politica, parimenti, che porta confusione e disgregazione.

È quindi evidente la necessità di rianimare una politica che da troppi anni è languente e di lavorare con i territori adiacenti al nostro e di fare sistema. È per questo che riteniamo che iniziative come quelle di Alta Toscana Innova devono trovare una grande attenzione e, perché no, essere importate anche a Lucca.

L’incontro proposto dal presidente Francesco Mati con Lapo Pistelli, Director Public Affairs di ENI, dal titolo “Transizione energetica e sfide geopolitiche: che sarà di noi?” è quindi, soprattutto, un’occasione di connettere tra di loro persone con l’obiettivo di creare delle relazioni e stimolare un pensiero attento.