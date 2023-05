Effetto Meloni batte effetto Schlein 18 – 7

Il risultato del secondo tempo delle elezioni amministrative è scottante per il centrosinistra: il tradizionale effetto recupero del centrosinistra ai ballottaggi non c’è stato. Per questa ragione, dopo il 9 – 4 del primo turno, si arriva ad un ancora più stupefacente (e doloroso) 9 – 3 del secondo.

Una batosta per un centrosinistra che sperava, e contava, di lenire la sconfitta con un secondo tempo che avesse il sapore almeno di un pareggio. E invece no.

“Nessun effetto Schlein” titolano molti giornali, non solo di centrodestra.

Ed è evidente che è una delle chiavi di lettura del risultato elettorale.

La Schlein è arrivata alla segreteria da pochi mesi. Sarebbe sciocco attribuirle tutto il peso di questa sconfitta elettorale. Eppure, il modo in cui è arrivata al timone e la sterzata che gli ha dato non possono essere trascurati.

L’attuale segretaria ha perso le elezioni con la base del partito. Quelle le aveva vinte Bonaccini, e largamente. Ha poi ribaltato il risultato con il voto delle primarie: un voto a cui partecipano anche persone che non fanno parte del partito e che non necessariamente votano PD. Quindi sono elettori che, probabilmente di area, magari votano anche 5 Stelle o Verdi-Comunisti. Quindi il partito di maggioranza relativa nell’area è guidato da una persona che non ne rappresenta la maggioranza degli elettori né, presumibilmente, lo spirito. Il che è già un problema nell’interpretazione dei relativi umori, soprattutto quando poi si votano i rappresentanti di quel partito nelle amministrazioni.

E qui si arriva al secondo punto: Schlein ha sterzato il partito verso posizioni radicali piuttosto estreme. Ha seguito senza esitazioni il richiamo della foresta: abbracciato il sindacato di lotta contro il governo anche quando andava contro gli interessi dei lavoratori (difficile sostenere che il taglio del cuneo fiscale, oltretutto declinato solo sui redditi più bassi, non fosse una cosa utile, financo «di sinistra»); ha spostato ulteriormente l’asticella del posizionamento morale verso «i diritti civili» dimenticando i «diritti sociali» (come giustizia sociale ed equità); ha rispolverato tutto il gergo della lotta ad un fascismo che non c’è davvero più nel paese (e questa è una buona cosa, anche se non dovremo mai smettere di guardare se il male della violenza di qualsiasi colore si possa riformare).

La Schlein ha perso le elezioni locai perché non rappresenta una alternativa di governo nazionale credibile. E se non è credibile come alternativa di governo nazionale, non lo è neppure come governo delle città.

E non è credibile perché non riesce ad aggregare il centrosinistra in una coalizione compatta e, in fondo, neppure ci prova. Ha scelto la via della piazza per trovare qualche punto in più per il PD ma ha allontanato quella maggioranza silenziosa che vuole votare a sinistra perché ritiene che possa essere più «etica» ma non vuole avventure inconcludenti. Ha ingaggiato una lotta per il predominio della sinistra-sinistra che porta alla rottura tattica del Movimento per istinto di autoconservazione. E porta quest’ultimo verso una ancora più netta polarizzazione in una spirale di estremizzazione che spinge ancora di più l’elettorato moderatamente di sinistra verso l’astensione. E ha fatto tutto questo forte di un mandato che non trova continuità con il partito sul territorio con uno iato in imbarazzato aumento.

E certo il raffronto con la enfant terrible che guida il governo marca la differenza e non aiuta certo l’immagine della Schlein. Meloni tiene compatta la sua coalizione come neppure Berlusconi riusciva a fare; domina il governo con determinazione; ha trovato uno standing internazionale oggettivamente difficile da credere prima delle elezioni. Si può essere legittimamente contrari alle sue idee di paese e di economia, ma non si può davvero negare che sia una leader credibile nel ruolo di capo del governo.

Per questo la sinistra ha perso: non rappresenta una alternativa credibile. E per questo rischia di perdere anche le prossime, e molto più importanti, elezioni: le europee. E quella sconfitta potrebbe essere esiziale per la Schlein.

Ora, dopo la sconfitta, è il tempo della riflessione. Il tempo di chiedersi che cosa il centrosinistra vuole essere: una proposta per il governo del paese o una proposta per un comizio di piazza.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi