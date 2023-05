14° Reggimento Cavalleggeri Alessandria: da Lucca all’ultima carica della cavalleria italiana

Proseguiamo nella nostra rivisitazione dei reparti militari che si sono succeduti a Lucca, nei vari plessi, Caserma Umberto I/Lorenzini, Caserma Principe Amedeo/Mazzini ecc.

Il nostro 16° Reggimento Cavalleggeri “Lucca” lascia la città nel 1909; l’anno seguente arriva nella nostra città un altro glorioso reparto di cavalleria, che, come vedremo, segnerà anch’esso momenti epocali di Storia, sconosciuta ai locali, come sempre accade, ma meglio conosciuta e riconosciuta paradossalmente dallo stesso nemico.

Nel 1910 si insedia a Lucca il 14° Reggimento Cavalleggeri “Alessandria”.

Come abbiamo già spiegato, nessuna attinenza c’è tra il nome ordinativo del reparto, in questo caso “Alessandria” con le varie località di stazionamento in guarnigione. Infatti questo reggimento, proveniente appunto da Alessandria, rimarrà a Lucca fino al 1920, poi verrà trasferito in altre città, tra le quali Firenze e successivamente Palmanova.

Il cartiglio dello stemma reggimentale riporta “In pericolo surgo”.

Fiamme gialle su sfondo nero. Elegantissima l’uniforme da cavalleria.

Nel periodo “lucchese” il reggimento partecipa attivamente alla vita cittadina; sono note, grazie alla conservazione di un copioso corpo documentale dell’Archivio Storico Comunale e altri, una fitta e continua corrispondenza d’ufficio e informale tra le autorità cittadine e il comando.

Gli ufficiali frequentano il Circolo di Palazzo Montauti in Via Santa Giustina; ci sono in città tipografie, sartorie, veterinari, sellai, alloggi quasi esclusivamente dedicati a quasi 500 cavalleggeri; i fornitori di foraggio fanno affari d’oro per garantire il quotidiano rifornimento di cibo per gli oltre 400 cavalli in dotazione al reparto. Una presenza di questo tipo garantisce alla città un’economia locale fiorente e cospicua. Tanto sono forti i legami tra i militari e la cittadinanza che la Marchesina Emilia Poschi-Meuron viene impalmata dal signor Conte Gaddo della Gherardesca in servizio come Tenente del 14° Cavalleggeri “Alessandria”, con tanto di partecipazione sui quotidiani locali.

Lo stesso quotidiano riporta a seguire la notizia che per iniziativa del “Fascio Lucchese di Resistenza Interna” (niente a che vedere con i successivi fasci littori…) si sta aprendo la “Casa del Soldato”, un punto di ritrovo e conforto per i soldati in guarnigione e di passaggio; il redattore addirittura deplora che non sia stato fatto prima, come in altre città!

Si vede che, anche allora, aprire i “caffè” in questa città è proprio difficile.

Queste note di cronaca testimoniano il forte legame cittadino con i soldati, nella fattispecie i cavalleggeri che sono insediati molto profondamente nel tessuto cittadino. Ancora la stampa riporta la partecipazione alla promozione del signor Capitano Delleane, del 14° “Alessandria” al grado di maggiore!

Il reggimento, nel periodo lucchese, fornisce un centinaio di cavalleggeri di supporto per la guerra in Libia 1911-12, ma non vi partecipa organico come reparto.

Ma i tempi dell’idillio cittadino, come tutte le cose belle, terminano con l’arrivo dei venti di guerra; nel 1914 il Reggimento lascia la guarnigione per partecipare alle operazioni militari della Grande Guerra sul fronte italiano del Carso. Nel 1916, in affiancamento al già citato 16° Cavalleggeri “Lucca”, partecipa alla conquista di Gorizia. In seguito alla rotta di Caporetto, il 25 ottobre 1917 nella carica di Stupizza, metà dei suoi effettivi si sacrifica in una potente carica di alleggerimento per proteggere il IV Corpo d’Armata in ritirata! Dopo la guerra un ufficiale austriaco scriverà al Comando del 14° “Alessandria” facendo i complimenti per la coraggiosa carica!

Anche l’Amministrazione cittadina segue con partecipazione il reggimento al fronte: lettere del Sindaco, regali e doni, testimonianze di affetto e vicinanza lo documentano.

Il 14° Reggimento non perde occasione di lasciare segno della sua presenza e capacità; a Biacis, una località a nord di Cividale del Friuli, realizza una fonte e un abbeveratoio.

Ma il momento più bello, epocale e storicamente interessante del 14° Reggimento Cavalleggeri “Alessandria” partito dalle caserme di Lucca con il suo stendardo, è sicuramente quello che accade verso la conclusione del conflitto; la liberazione e l’ingresso per primo del 14° Reggimento Cavalleggeri “Alessandria” nella città simbolo di TRENTO!

Il 3 novembre 1918 il reggimento issa il Tricolore sul Castello del Buon Consiglio, dove mesi prima erano stati impiccati Cesare Battisti e Fabio Filzi. Damiano Chiesa vi verrà fucilato.

Il Colonnello Ernesto Tarditi, Comandante del Reggimento, riceve la resa del Comandante austriaco all’Hotel Trento.

Momenti di gloria, che arriveranno a Lucca e che verranno sanciti da lettere e riconoscimenti.

Un reggimento che è di stanza nella nostra città libera e conquista la città di Trento.

Una piccola storia della Grande Storia!

Il Colonnello Ernesto Tarditi, che avevamo già incontrato in Libia in servizio da capitano presso l’altro reggimento di cavalleggeri, il 16° “Lucca”, al termine del conflitto si congederà e inizierà una collaborazione di lavoro come rappresentante della Ditta F.lli Orzali di Lucca, per la produzione dei laterizi armati. Abitava con la famiglia in Via Burlamacchi. Ma non avrà un gran successo e quindi dopo alcuni anni rientrerà presso il suo paese natale, a Centallo in Piemonte.

Il reggimento dopo alcuni giorni di presidio in Trentino, rientra via ferrovia con stendardo e gloria, in guarnigione a Lucca, accolto con tutti gli onori dalla città.

Nel 1919 il 14° Reggimento Cavalleggeri “Alessandria” viene trasferito a Firenze.

L’amministrazione locale però si fa subito carico di richiedere al “competente ministero” l’assegnazione in guarnigione a Lucca di un altro reparto! A quel tempo avevan le idee un pochino più chiare di oggi.

Intanto, per ingraziarselo, inviano un telegramma di auguri per il genetliaco del Sovrano; e l’Aiutante di Campo Generale Cittadini, risponde ringraziando…

Poi il Sindaco informa il Consiglio che l’Onorevole Tangorra, interessato della questione, ha sollecitato l’ufficio competente per il ripristino di un reggimento di cavalleria a Lucca. E a seguire l’assicurazione del Regio Prefetto che la Scuola Sottufficiali non è destinata a muoversi…!

E in effetti, nel ’21, arrivano a Lucca due squadroni di Cavalleria del 4° reggimento “TREVISO”

Ma torniamo al nostro 14° Reggimento Cavalleggeri “Alessandria”, che nel frattempo nel 1923 si è “sciroppato” la Cirenaica; nel 1928 viene trasferito a Palmanova, e partecipa con aliquote, anche alla Guerra di Spagna. Nel secondo conflitto, viene impiegato in Jugoslavia, settore croato, dove effettuerà quella che contrariamente alla vulgata storica generale, è conosciuta come “Ultima carica di cavalleria.

Se apriamo un libro di cavalleria, l’ultima carica di cavalleria nota alla storiografia ufficiale è quella che compie il Reggimento Cavalleria “Savoia” nella famosa carica di Isbuschenskij del 24 agosto 1942.

In quella circostanza il 3° Reggimento “Savoia” Cavalleria, al comando del Colonnello Bettoni Cazzago caricò le formazioni russe che avevano accerchiato alcune unità italiane in un’ansa del fiume Don. La carica spezzo l’accerchiamento e consentì la successiva riunione dei reparti. Talmente epica da suscitare l’ammirazione dei comandanti tedeschi che ebbero a dire ai colleghi: “Noi queste cose non le sappiamo più fare!” (e taluno, lungimirante, aggiunse sottovoce: “Per fortuna…”!).

Le perdite furono contenute e arrivarono il conferimento della Medaglia d’Oro allo Stendardo, oltre a numerose decorazioni (due Medaglie d’Oro alla Memoria, due Ordini Militari di Savoia, 54 Medaglie d’Argento, 50 Medaglie di Bronzo, 49 Croci di Guerra e diverse promozioni per merito di guerra sul campo) ad Ufficiali e Cavalieri particolarmente distintisi nella gloriosa Carica che ebbe avuto come risultato “l’allentamento della pressione dell’offensiva russa sul fronte del Don, che consentì il riordino delle posizioni italiane e la salvezza di migliaia di soldati dall’accerchiamento”… Il motto sulla drappella recita “Savoye bonnes nouvelles”, e i cavalieri del Savoia portano la cravatta rossa. Oggi il Reggimento, montato su blindati ruotati, è stato incorporato dalla Brigata Paracadutisti “Folgore”, ed è di stanza a Grosseto.

In realtà, però, quella non fu l’ultima carica di cavalleria.

La vera ultima carica di cavalleria fu effettuata la sera del 17 ottobre 1942, proprio dagli squadroni del 14° Reggimento “Cavalleggeri di Alessandria”, in nostro 14°, che caricarono le posizioni dei partigiani jugoslavi a Poloj, in Croazia.

Questa fu l’ultima carica della cavalleria italiana. Una carica vera, a squadroni tutti montati e lanciati, con lo stendardo in testa. Notturna. Una carica errata da un punto di vista operativo. La cavalleria, all’epoca montata a cavallo e senza ausili tecnologici di visione notturna, non poteva operare senza visibilità. I collegamenti visivi sono indispensabili per la coordinazione degli squadroni e dei supporti.

Per questo motivo il comandante del reggimento, Col. Cat Aimone protestò vigorosamente con il comando superiore per la decisione scellerata di far caricare in orario notturno, senza la necessaria visibilità operativa (!).

Ma gli ordini si eseguono. Una carica potente, storica, sbagliata, dimenticata. Le conseguenze furono disastrose in termini di perdite; oltre 140 Cavalleggeri caduti e dispersi. Moltissimi i feriti e i cavalli perduti.

La carica, voluta da superiori incompetenti che subito dopo lo sfortunato e sanguinario risultato provvidero a cancellare gli ordini, si risolse con il conseguimento tattico dell’obiettivo, ma ad un prezzo elevatissimo, che si sarebbe potuto raggiungere al mattino successivo con minori perdite.

Già all’indomani della battaglia c’era, negli alti comandi italiani per il forte imbarazzo, la voglia di cancellare l’episodio; poche furono le decorazioni assegnate. Il Col. Cat Aimone rifiutò sdegnato la sua.

Alcuni reduci ricordano il discorso tenuto dal gen. Mario Roatta davanti ai cavalleggeri schierati:

“Al mio superiore vaglio gli ordini impartiti sono risultati illuminati. Si cancelli ogni cosa dalle vostre memorie, rimanga quello che passerà alla storia con il nome di carica di Poloj”.

A quelle parole, il comandante del reggimento, il colonnello Antonio Ajmone Cat, esplose:

“Che dirò a tante madri? Che un ordine pazzo ha stroncato la vita delle proprie creature?”.

Roatta voltò le spalle e tacque. Il Col. Cat Aimone fu rapidamente sostituito e allontanato dal comando. Succede.

Su questa sciagurata azione di Poloj cadde l’oblio e il silenzio della storiografia militare; per questo motivo, per la vergogna di aver dato un ordine scellerato e sbagliato, si ricorda e si riporta sempre l’altra carica del Savoia, più fortunata. Quella di Isbuschenskij. Ma non è quella l’ultima.

L’ultima carica della storia, è proprio quella del 14° “Alessandria”, che manterrà alto il suo onore e valore! Come recita la scritta ricamata sulla drappella della tromba: “Il suo ultimo squillo sarà di “caricat”!

Paradossalmente gli onori più meritati arriveranno proprio dal nemico,

Si riporta che il Maresciallo TITO comandante le unità slave che avevano accerchiato il reggimento, avrà a dire ai suoi al termine dei combattimenti: “Abbiamo avuto l’onore di scontrarci con i cavalleggeri del 14° Alessandria!”

Il nostro reggimento, ormai decimato, rientrerà con alterne vicende in Italia dove il 9 settembre del ’43 verrà sciolto sul campo presso Udine, senza rientrare alla sede stanziale di Palmanova.

Nel dopoguerra verrà ricostituito uno Squadrone con il nome Cavalleggeri “Alessandria” nel 1946 a Persano; nel 1979, in seguito alle riduzioni dell’Esercito Italiano, verrà incorporato dai “Lancieri di Montebello”.

E qui finisce la piccola storia del 14° Reggimento Cavalleggeri “Alessandria” che per 10 anni rimase in guarnigione di stanza a Lucca, portando il nome della nostra città nella Grande Storia!.