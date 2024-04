Cronache di una famiglia. Un viaggio tra suoni e ricordi

Sabato 6 aprile scorso presso la sede Cnv la scrittrice e fotografa Franca Giannecchini ha presentato il suo nuovo libro: “Cronache di una famiglia: la mia. Un viaggio versiliese tra i ricordi”. La storia di una famiglia che s’intreccia con la storia d’Italia, le sue Guerre e le difficoltà della classe popolare, dai primi anni del ‘900 al 2021. Un racconto che inizia sulle montagne, tra Focchia e Camaiore, per scivolare sulle pianure Toscane fino al mare di Viareggio, tra piccoli segreti svelati e altri conservati nella memoria. L’autrice riporta le parole e i pensieri di tutti i personaggi familiari, che hanno lasciato un’impronta, la stessa che lascia un quadro appeso per anni alla parete di una casa dalle mura antiche.

Con l’organizzazione ed al coordinamento di Claudio Villani (Compagnia Teatro GIOVANI LUCCA) e il commento critico del prof. Luciano Luciani, le tante persone presenti sono state condotte in un viaggio di immagini e suoni, abilmente evocati dalle letture di testi a cura di Claudia Gandini e Marco Nicolosi e sottolineati da momenti musicali Fabrizio Michetti, Graziano Angeli, Elio Antichi, Claudia Gandini.

Nelle parole di Villani il senso di questa iniziativa, resa possibile dalla collaborazione di Compagnia Teatro GIOVANI, Il Baluardo Gruppo Vocale Lucchese, La Combriccola compagnia teatrale, libreria Ubik e Cnv, che per l’occasione ha idealmente unito il tradizionale appuntamento mensile del ciclo “Di lunedì, il secondo del mese”: “In questo progetto siamo riusciti a raccogliere attorno ai primi ideatori, l’adesione entusiasta di molte realtà diverse del panorama culturale lucchese. La nostra locandina rappresenta una bella foto di gruppo di alcune delle più attive organizzazioni no profit che operano nel settore Teatrale, Letterario, Musicale, radicate fortemente sul territorio attraverso la valorizzazione del Vernacolo, e anche dei cari amici che coltivano da anni l’amore per la musica.

Siamo qua stasera mossi da una passione che da molto tempo ci guida in una attività di volontariato culturale svolta dedicando tempo e fatiche attorno a progetti che crediamo utili e benèfici per la Comunità e che fortunatamente ci regalano anche belle soddisfazioni.

E’ per questa regione che qui ci sentiamo come a casa, e ringraziamo il Cnv per averci accolti come parte viva del proprio compito Istituzionale.

Salutiamo anche la dottoressa Teresa Leone, consigliera con delega per le pari opportunità della Provincia di Lucca, che ci onora della sua presenza.

Ecco a voi quindi la Franca Giannecchini, scrittrice camaiorese con l’hobby della fotografia, ma anche attiva nell’universo femminile con le antologie Donne sul Filo Della memoria e contatti con la Casa delle Donne di Pisa e Viareggio, oltre a varie opere di divulgazione nell’ambito della Scuola”.