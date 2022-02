Carnovale Porcarese, l’edizione 2022 si farà in primavera

Seguirà la Pasqua, anziché precederla come da tradizione, ma l’edizione 2022 del Carnovale Porcarese si farà. Cinque date primaverili, tra aprile e maggio, per tornare a condividere la voglia di fare festa in piazza Felice Orsi.

L’associazione organizzatrice Happy Porcari, di concerto con l’amministrazione comunale, ha deciso di crederci: tra costumi stravaganti e carri allegorici realizzati da abili maestranze, il Carnovale animerà il paese il 24, 25 e 30 aprile, l’8 e il 15 maggio.

Posticipata all’ultimo giorno della kermesse anche l’estrazione dei biglietti della lotteria, prevista inizialmente per domenica (27 febbraio). Fino al 15 maggio, dunque, i tagliandi rimarranno in vendita nei negozi che esporranno la locandina gialla del Carnovale.

Così Pierluigi Rumbo, presidente di Happy Porcari: “Dopo aver ascoltato le parole pronunciate a Firenze dal presidente del consiglio Draghi, circa l’allentamento delle misure restrittive anticovid a partire dalle prossime settimane, abbiamo deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di riprogrammare le date del nostro amato Carnovale Porcarese. I maestri carristi di Happy Porcari hanno ripreso a lavorare per i carri allegorici, mentre il direttivo ha iniziato a definire il nuovo palinsesto della manifestazione. Quello di quest’anno sarà un Carnovale Porcarese un po’ diverso rispetto al passato, a partire dal fatto che si svolgerà in piena primavera. Ci sarà una certa flessibilità nelle date e i carri, approfittando anche delle festività civili, non usciranno solo la domenica. Non mancheranno di certo le novità in questa edizione”.

“Ci stiamo impegnando a fondo per garantire una kermesse di qualità, in grado di far divertire grandi e piccini, con un’attenzione sempre alta alle norme anticovid affinché la manifestazione possa svolgersi in assoluta sicurezza dal punto di vista sanitario. Tuttavia – aggiunge Rumbo – non possiamo far finta di non vedere cosa sta accadendo in Ucraina. Con il nostro Carnovale intendiamo portare allegria, ma non possiamo certo ignorare la situazione di morte e sofferenza che si è creata alle porte di casa nostra”.

Anche il sindaco, Leonardo Fornaciari, è sulla stessa linea: “La notizia dell’attacco russo all’Ucraina rende quasi beffardo, oggi, l’annuncio della festa. La speranza è che quando torneremo a colorare la nostra piazza questa crisi possa essere superata. Ringrazio l’associazione Happy Porcari per la determinazione e il coraggio nel portare avanti il nostro Carnovale, giunto alla sua 42esima edizione: una meritata parentesi soprattutto per quei bambini e quelle bambine che per ben due anni non hanno avuto occasione di aprirsi a importanti momenti di ampia socialità”.

In palio, per chi si aggiudicherà il primo premio della lotteria del Carnovale, c’è una Fiat Panda My21 1.0 70cv Hybrid. Il vincitore del secondo premio, invece, volerà a Parigi per tre giorni nel parco di Disneyland con la famiglia: compresi nel pacchetto ci sono il viaggio in aereo, l’hotel all’interno del parco e i biglietti di ingresso per due adulti e due bambini sotto i 12 anni. Infine un nuovissimo iPhone 13 Pro max premierà il terzo estratto. L’organizzazione ringrazia gli sponsor dell’iniziativa: Anotherent, MoSi – viaggi e pellegrinaggi e Calf.