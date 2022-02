Silvia Nardi, da Lucca alla Settimana della Moda di Milano: una storia di forza e determinazione

Una storia di impegno, costanza e determinazione; una storia di imprenditoria locale e tutta al femminile, in grado di farsi strada e arrivare fino alle più alte sfere del proprio settore. Silvia Nardi, titolare del salone Silvia e Carla Acconciature a Massa Macinaia, è nel Team Wella che si occuperà dell’hair styling delle sfilate della Milano Fashion Week 2022.

14 anni fa Silvia ha preso in gestione il salone aperto da sua madre Carla e da allora lo porta avanti da sola, dividendosi tra i molti clienti, la formazione costante e la partecipazione ad eventi, come sfilate, settimane della moda ed altri. Un impegno importante, che affronta con il sorriso e la passione di chi ama il proprio lavoro al punto di non sentirlo più nemmeno come tale.

Come è entrata a far parte del team Wella? E come è arrivata alla Fashion Week?

Due anni fa il mio rappresentante Wella mi aveva prospettato la possibilità di entrare a far parte dei team di hair stylist nei backstage delle sfilate della Milano Fashion Week insieme, appunto, a Wella, marchio di eccellenza di prodotti per capelli. Il bello del mio lavoro è sempre stato far sentire i miei clienti più belli e più alla moda possibile. La Milano Fashion Week è forse una delle occasioni più note di massima espressione del bello; acconciature, tagli e colori, anche questi seguono la moda di pari passo con l’abbigliamento. Quindi per me l’idea di entrare a far parte del team Wella è subito stata molto interessante, così mi sono candidata.

Con quali brand ha lavorato nel corso delle passate edizioni della Milano Fashion Week?

Ho avuto modo di operare nei backstage delle sfilate di grandi marchi come Ferragamo, Kway, Del Core e molti altri.

Quest’anno a quante sfilate parteciperà? E’ possibile sapere di quali brand?

La Milano Fashion Week è molto riservata riguardo a queste informazioni, gli eventi vengono comunicati poche ore prima, quindi semmai vi farò sapere quando torno (ride).

Silvia Nardi (Foto originale)

Qual è lo stile che più la rappresenta?

Lo stile che più mi rappresenta è quello che rappresenta il cliente: è il cliente che deve essere felice quando esce dal mio salone. Ovviamente con tanti anni di esperienza posso sentirmi tranquilla nel dare i miei consigli sia su tagli che colori, pieghe e trattamenti, ma il focus è sempre chi ho davanti. Ci sono clienti che ormai da anni mi dicono “fai te” e si fidano molto.

Quali sono i suoi punti di forza?

Il mio punto di forza è trattare tutti i clienti come se tutte le volte fosse la prima volta che entrano nel mio salone. Venire da me deve essere anche un modo per passare bene il tempo, stare bene, ridere, rilassarsi. Dopo così tanti anni, ormai, i punti di forza dal lato tecnico è normale che siano bene o male tutti: mi aggiorno continuamente e anche per questo vado a prendere spunti da eventi come la Milano Fashion Week. Ultimamente mi sto divertendo moltissimo a fare le trecce, me le stanno chiedendo sempre più clienti e devo dire che mi vengono proprio bene!

Quanto sono importanti queste esperienze fuori dal salone? La aiutano poi nel lavoro che svolge quotidianamente?

Sono fondamentali. Mi sono resa conto nel corso del tempo che il nostro lavoro è ispirazione continua, avere gli occhi da tutte le parti, vedere, conoscere, restare aggiornati. Ovviamente in un settore competitivo come il mio, stare sempre al passo con quello che succede fuori dal mio salone, oltre a essere una gioia infinita, è fondamentale per soddisfare la clientela.

Nel caso della Milano Fashion Week è ancora meglio perché lì vai a vedere cosa fanno i migliori protagonisti nell’ambito della moda. Gli stili, i tagli, i colori partono sempre da lì.

Cosa la appassiona di più del suo lavoro e le fa affrontare fatica e difficoltà con la giusta determinazione?

Amo il mio lavoro alla follia e in maniera incondizionata. Amo far felici i miei clienti. Amo far sentire belle le persone. Mi piace il bello e tutto ciò che luccica. Tutto il resto è noia!