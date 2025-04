Le Case della Memoria e i Musei di personalità illustri: sono otto le realtà in provincia di Lucca. Successo del week end.

Il fine settimana appena trascorso ha rappresentato un’ottima un’occasione per fare memoria delle «Case della memoria». Sono 35 le realtà della Toscana che hanno preso parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si sono tenute in tutto il mondo il 5 e 6 aprile. In totale sono 142, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione. L’invito era aperto a tutti: hanno infatti potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri internazionali, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Oltre alle case museo di tutte le tipologie, l’evento coinvolge anche i musei di personalità, cioè quelli dedicati a un personaggio specifico o che hanno una collezione che illustra la vita e l’attività artistica di uno o più personaggi illustri in tutti i campi. Ambasciatore d’eccezione, per il terzo anno consecutivo, è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al padre, Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri.

In provincia di Lucca sono state 8 le realtà aperte nello scorso fine settimana: il Puccini Museum – Casa natale nel centro storico di Lucca e, in provincia, la Villa Museo Giacomo Puccini di Viareggio, la Casa Natale Giosuè Carducci a Valdicastello (Pietrasanta), la Casa Museo Ugo Guidi – MUG a Vittoria Apuana (Forte dei Marmi), Casa Fosco Maraini a Molazzana (LU), la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga), Le due stanzette di Mario Tobino a Maggiano e la Villa Reale di Marlia a Capannori.

Queste, invece le case della Memoria della Toscana che hanno aderito all’iniziativa. A Firenze, Villa La Pietra, New York University (qui è nato Sir Harold Acton), Casa Buonarroti, Casa Guidi – Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (visitabile solo lunedì 7 aprile), Casa della memoria di Franco e Lidia Luciani, la Fondazione Spadolini – Nuova Antologia, il Cimitero degli Inglesi e il Cimitero Evangelico agli Allori. In provincia di Firenze ecco Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto, Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa, la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci), Villa Tinti Fabiani – Casa della Memoria Garibaldi a Castelfiorentino, la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, la Casa del Pontormo a Empoli, Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia. Ad Arezzo aprirà la Casa Museo Ivan Bruschi e, in provincia, il Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo e la casa e il museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna. A Lucca, Prato è presente con la Casa Museo di Francesco e Margherita Datini e la Casa Museo Leonetto Tintori a Figline; in provincia, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano) e il Museo dell’Amore di Vaiano. Per Pistoia ecco la Casa Museo Sigfrido Bartolini e, nel Comune di Lamporecchio, la Villa di Papiano (legata alla figura di Laura Towne Merrick). Nella provincia di Livorno sarà possibile visitare la Casa Museo Carducci di Castagneto Carducci. Infine, il Museo “Casa Carducci” di Santa Maria a Monte e la Casa museo della collezione Carlo Pepi a Crespina Lorenzana, entrambe nel pisano, e Villa Brandi a Vignano (Siena).

«È un bellissimo segnale quello dato dalle 142 realtà italiane che hanno scelto di aprire le porte per le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri – ha detto Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. un numero record che dimostra come tutti insieme abbiamo potuto dare voce, e lustro, al nostro Paese nell’ambito di un evento che quest’anno avrà una diffusione internazionale. Porte aperte nelle case museo di tutto il mondo significa sinergia, diffusione, scambio per fare di queste realtà museali portavoce di cultura e dialogo».

«Questa edizione internazionale delle Giornate dedicate alle case museo registra in Italia, per la prima volta, l’adesione di 19 regioni su 20: un traguardo per noi importante – aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. È un evento che corre da Nord a Sud, ponendo il nostro Paese al centro di un’iniziativa senza confini che si terrà contemporaneamente in tutto il mondo. Per questo invito tutti a prenotare le visite: c’è la possibilità di visitare siti di solito chiusi al pubblico, partecipare a laboratori per i più piccoli o a eventi dedicati. Dunque torniamo a “riabitare” le case dei Grandi».

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento aveva la media partnership di Rai Cultura e TgR Rai, il contributo, tramite il Sistema Museale, della Regione Toscana, il patrocinio di Anci Toscana e Unicoop Firenze come sponsor tecnico. Un risultato che arriva dopo il lungo lavoro portato avanti dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, realtà nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, attraverso l’organizzazione di incontri e la messa a punto di protocolli di collaborazione fra realtà omologhe di tutto il mondo, con l’obiettivo di fare rete per promuovere a livello internazionale le case museo.

Per altre informazioni c’è il sito: https://www.casedellamemoria.it/

Ecco i dettagli delle otto realtà della Provincia di Lucca e cosa hanno offerto nel fine settimana appena trascorso.

Puccini Museum Casa natale – Lucca

Telefono: 0583 1900379

Email: [email protected]

Attività proposte: Visita con supporto multimediale. Il Puccini Museum ha realizzato una applicazione multimediale su tablet che permette al visitatore di approfondire il percorso museale con audioguida, contenuti speciali, immagini, audio visivi e una timeline della vita di Giacomo Puccini. L’applicazione offre anche il percorso museale con video in linguaggio LIS (Lingua dei Segni). Dopo una presentazione del sistema da parte del nostro personale, i visitatori potranno avventurarsi nelle sale del museo e scoprire tutti i contenuti speciali.

Ingresso gratuito: No

No Ingresso ridotto: Sì – €7,00 o €5,00 senior

Sì – €7,00 o €5,00 senior Omaggi e attività specifiche: No

No Visita gratuita: No

Villa Museo Giacomo Puccini – Viareggio (LU)

Telefono: 0584341445

Email: [email protected]

Attività proposte: La Villa Museo Puccini propone visite guidate incluse nel biglietto di ingresso. Le visite si svolgeranno ogni 40 minuti e includeranno il piano terra mentre il primo piano sarà con visitabile liberamente.

Ingresso gratuito: No – euro 7 solo piano terra – euro 12 piano terra e primo piano (primo piano senza visita guidata)

No – euro 7 solo piano terra – euro 12 piano terra e primo piano (primo piano senza visita guidata) Ingresso ridotto: Sì – 3 euro bambini dai 7 ai 13 anni

Sì – 3 euro bambini dai 7 ai 13 anni Omaggi e attività specifiche: No

No Visita gratuita: Sì – inclusa nel biglietto

Casa Natale Giosue Carducci – Pietrasanta (LU)

Telefono: 0584 795500

Email: [email protected]

Attività proposte: Book&Cook: gli eventi dove i libri incontrano il cibo. In collaborazione con la Biblioteca Comunale

G. Carducci. Il cibo è cultura! Per questo è importante diffondere e divulgare la storia della gastronomia italiana. Marco Capaccioli e Adriano Rigoli presenteranno alle ore 11 il libro “A Tavola con i Grandi. Ricette e curiosità dei Personaggi illustri italiani” che racconta il rapporto dei Grandi Personaggi con il cibo. A seguire, degustazione dedicata ai cibi amati dal sommo poeta Giosuè Carducci a cura del Circolo Arci di Valdicastello. Menù: bruschette affettati e fegatini, strangolapreti al burro e cacio o al ragù, cantucci, acqua, vino e caffè. Costo 20 euro, posti limitati, prenotazione obbligatoria al 320 8808954. Nel pomeriggio sarà possibile fare una visita guidata alla casa-museo.

Ingresso gratuito: Sì – Ingresso e presentazione libro

Sì – Ingresso e presentazione libro Ingresso ridotto: Sì – Degustazione del Carducci 20 euro

Sì – Degustazione del Carducci 20 euro Omaggi e attività specifiche: No

No Visita gratuita: Sì- 1 turno ogni ora dell’orario pomeridiano

Casa Museo Ugo Guidi – Forte dei Marmi (LU)

Telefono: 3483020538

Email: [email protected]

Attività proposte: Il 6 aprile, alle ore 17 sarà inaugurata la mostra “Confini Stregati” di Paolo Pratali e Mariella Menichini. L’iniziativa fa parte del progetto “Ufodementalart” curato da Atelier7 e in programma dal 3 aprile al 31 agosto 2025 che abbraccia quattro attività che si terranno a Carrara (Bajni Book), Forte dei Marmi (Museo Ugo Guidi), Fosdinovo (Torre medievale dei Malaspina) e Pontremoli (Palazzo Damiani). Nell’esposizione al Museo Ugo Guidi, nella Giornata Nazionale delle Case Museo saranno presentate le ultime prove di due autori carraresi, e già docenti militanti nella formazione alle discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Gentileschi di Carrara. Nelle stanze del Guidi Mariella Menichini presenta sette tecniche miste frammiste di alchimie e colori magici che esaltano i confini aperti delle avvincenti vibrazioni di una mimesi intima. Paolo Pratali propone sette oggetti minimali. Nel vernissage del 6 aprile alle ore 17 oltre Paolo Pratali presenterà un assaggio di Ufodementalart con una carrellata di video firmati da: Becky Guttin, Guglielmo Achille Cavellini, Mario Federico Dell’Amico, Andy Warhol, Monica Michelotti, Piero Manzoni, Yoshin Ogata, Robert Mapplethorpe, Andrea Fagioli, A. R. Penck, Pippo Altomare & Federica Ricca.

Ingresso gratuito: Sì

Sì Ingresso ridotto: No

No Omaggi e attività specifiche: No

No Visita gratuita: Sì

Casa Museo Giovanni Pascoli – Barga (LU)

Telefono: 0583724791

Email: [email protected]

Attività proposte: Visite guidate al Museo e al giardino della Casa

Visite guidate al Museo e al giardino della Casa Ingresso gratuito: No

No Ingresso ridotto: Sì – Ingresso unico € 5

Sì – Ingresso unico € 5 Omaggi e attività specifiche: No

No Visita gratuita: Sì

Stanzette di Mario Tobino – Lucca

Telefono: 0583 327243

Email: [email protected]

Attività proposte: Visita guidata alle due stanzette di Mario Tobino, psichiatra dalla grande attenzione per la persona del malato, poeta e scrittore capace di giungere con immediatezza al cuore del lettore, uomo che ha vissuto il suo tempo con un forte impegno civile, che ha lavorato e vissuto nell’Ospedale Psichiatrico di Maggiano per oltre quarant’anni. Nella camera e studio alla scoperta della sua vita e dei suoi romanzi. Qui hanno, infatti, preso vita i suoi romanzi più noti: Le libere donne di Magliano, La brace dei Biassoli (Premio Veillon ’57), Il clandestino (Premio Strega ’62), Per le antiche scale (Premio Campiello ’72) e La bella degli specchi (Premio Viareggio).

Ingresso gratuito: No

No Ingresso ridotto: Sì – Oblazione volontaria

Sì – Oblazione volontaria Omaggi e attività specifiche: No

No Visita gratuita: Sì

Villa Reale di Marlia – Capannori (LU)

Telefono: 058330108

Email: [email protected]

Attività proposte: In occasione delle Giornate delle Case museo dei personaggi illustri, sarà possibile visitare il parco, la Villa Reale con gli appartamenti di Elisa Bonaparte Baciocchi e il museo della Contessa Mimì Pecci Blunt a prezzo ridotto, previa prenotazione via email all’indirizzo [email protected] . Offriamo la possibilità di scaricare gratuitamente le audioguide sul proprio smartphone, così da essere accompagnati sia nel parco che nei musei.

Ingresso gratuito: No

No Ingresso ridotto: Sì – €15 parco+musei

Sì – €15 parco+musei Omaggi e attività specifiche: No

No Visita gratuita: No

Casa Fosco Maraini – Molazzana (LU)

Telefono: 0583760151

Email: [email protected]