Attendendo le Vele

Al caro amico e assiduo lettore Mauro Marconcini, farmacista in piazza san Michele, devo questo aggiornamento della farsa del maximanifesto delle Celebrazioni Pucciniane.

Eravamo rimasti in dubitosa attesa delle 2 Grandi Vele che avrebbero dovuto riempire il vuoto dovuto dalla sua inopinata sparizione.

Da qui parte l’odierno aggiornamento: mi raccomando tenetevi forte. Siamo a questo punto: le Grandi Vele non sono più “ma sono diventate 4. L’autore, Sandro Sesti, me le ha volute mostrare in anteprima e devo dire che ho ne ricavata una bella impressione. Al punto da farmi scrivere che alla fine ci abbiamo guadagnato!

La resa scenografica è resa ancora più efficace, l’immagine ancora più accattivante e suggestiva, il colpo d’occhio esce soddisfatto.

Fin qui tutto bene. È il resto della storia che non mi convince. Superati che sono state tutti gli esami (uffici comunali, Soprintendenza, Sindacati, Madri Badesse) e superato anche il vaglio delle compatibilità finanziario-amministrative ed ottenuto il via libera alla collocazione rimarrebbe un ultimo ostacolo da passare: chi deve pagare le spese della collocazione delle 4 Grandi Vele?

Passare un ostacolo del genere è un’impresa da far tremare le vene ai polsi. Non dico che sia quasi come mettere pace in Palestina, ma ci si va vicini. Il gioco dello scaricabarile è in pieno svolgimento ed il carico della decisione su chi far pagare quelle spese gira da un ufficio all’altro, se lo passano dal Comune al Comitato del Centenario.

E intanto continua l’attesa delle 4 Grandi Vele. Al punto in cui siamo mi permetto di avanzare un modesto suggerimento al Presidente amministratore unico del teatro del Giglio: perché non provvedere con le maestranze del teatro alla sistemazione delle 4 Grandi Vele?

Così facendo fugherebbe anche le ombre che si sono addensate sul suo operato e metterebbe a tacere le voci che lo raccontano come imbelle ostaggio del Sinedrio Occulto che spadroneggia da quelle parti.

Se acconsente e ci si mette di buona lena ci si dovrebbe fare a vedere le 4 Grandi Vele già nei giorni dell’invasione dei Comics. Sarebbe un bel vedere.

Mi corre l’obbligo di aggiungere una notizia. A quanti, e sono davvero tanti, molti di più che non credessi, in questi giorni mi hanno chiesto lumi sulla faccenda, l’ho raccontata nei termini in cui l’ho appena riferita. Ed in tanti, molti di più di quanti mi aspettassi, conosciuta la faccenda mi hanno sollecitato a promuovere una pubblica sottoscrizione per coprire le spese della sistemazione delle 4 Grandi Vele. E si sono impegnati a contribuire. Ho già una prima lista di sottoscrittori.

Non credo si arriverà a tanto, ma all’occorrenza può servire.

Intanto segnalo con piacere che per sabato prossimo dalle parti di Celle (Comune di Pescaglia) organizzano un’escursione podistica in onore di Giacomo Puccini. Si parte dal Molin della Volpe e sarà ripercorso il sentiero che il Maestro fece orsono cento anni quando visitò per l’ultima la dimora dei suoi avi. Speriamo che il tempo non faccia le bizze tanto più che i volenterosi podisti al loro arrivo saranno ristorati da un ricco buffet con specialità locali. Salate dolci.