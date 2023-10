C’è solo da vergognarsi

Infoiati come sono per ogni occasione di visibilità nazionale i balilla del nostro Centro-Destra un’occasione così ghiotta non potevano certo lasciarsela. Ed infatti quando in Consiglio Comunale sono stati chiamati a votare l’intitolazione di una strada a Sandro Pertini sono scattati sull’attenti ed hanno risposto “No”. Ed a quanto accaduto in Palazzo Santini hanno dato ampio risalto i media nazionali. A cominciare dall’ascoltato Giornale Radio del Sole24 ore che ha pure fornito i nomi dei consiglieri che compiuto il vile dileggio alla memoria di un uomo che ha dedicato la vita al riscatto dell’Italia dall’ignominia in cui era stata fatta precipitare da voraci bande di predoni di nero vestite.

Inutile stare a ripetere le motivazioni di quel rifiuto che suona come un’offesa mortale alla dignità di Lucca. È il fatto che ci offende: sapere che al governo cittadino siamo rappresentati da un manipolo di virgulti, stile “Balilla”, che non riescono neppure a osservare le più elementari norme della decenza impone che si prendano, subito, delle contro misure atte a ristabilire il sacrosanto rispetto dei valori fondanti della Repubblica.

È tempo che si faccia capire che nessun risultato elettorale autorizza a fare spregio di quella consuetudine di civiltà che è patrimonio costitutivo della comunità lucchese. Lucca non merita queste offese ed il suo buon nome deve essere difeso con il più convinto e il più deciso impegno.

La “questione Sandro Pertini” deve diventare la fossa di un’Amministrazione Comunale che ha procurato alla città discredito, ha seminato il veleno tra i suoi concittadini, ha umiliato quel sentimento democratico che dal 1945 l’ha guidata per tutto il suo cammino.

Non è ammesso rimanere inerti e passivi di fronte a vergogne di questa entità. Se non vogliamo esserne complici alziamo la voce con una sola parola: Vergogna.