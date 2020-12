Albachiara torna trionfante da “Ginnastica in Festa 2020”: pioggia di medaglie per le ginnaste lucchesi

17 medagli e 7 titoli nazionali per Albachiara, la società di ginnastica ritmica lucchese, che torna a casa trionfante dall’edizione invernale di “Ginnastica in Festa 2020” di Rimini. La gara, organizzata a porte chiuse e nel rispetto delle norme ant-covid, ha visto salire in pedana 3000 ginnaste provenienti da tutta Italia, 14 quelle d Albachiara, che si sono sfidate nei 5 giorni di gara per i campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica SILVER FGI.

A scendere in gara per prima è stata Elena Lenzi, categoria LE A4 che, pur commettendo qualche errore alla palla, si è classificata al 15°posto all’around, sfiorando poi il podio con l’esercizio alle clavette e conquistando il 4°posto su 50 ginnaste in gara.

Bronzo invece per Marta Tommasi, categoria LC J1, sia all’around che alla palla e strepitosa alla fune con un esercizio che le ha permesso di conquistare il titolo di Campionessa Nazionale in quella specialità.

Altra campionessa nazionale, sia alla fune che al cerchio, è stata Lisa Berchiolli categoria LC A2, che sfiora poi il podio con un 4° posto all’around su 56 ginnaste in gara.

La categoria LC A3 ha visto invece l’argento di Stella Milani al nastro e una Matilde Andreuccetti che ha sfiorato il podio con l’esercizio alla fune, conquistando comunque un ottimo 12°posto all’around sulle 80 ginnaste in gara in questa categoria.

Altro argento per Chiara Ricci alle clavette, categoria, LC J2, che si è portata a casa anche un 4°posto alla palla e un 9° posto nella classifica totale.

Per il corpo libero a conquistarsi l’argento è stata invece Francesca Venturelli, categoria LB J3, che con un argento si è piazzata al 15° posto della classifica generale. Buono anche Vanessa Lapi, categoria LB J1, che si è presa un 6°posto nella classifica finale su 60 ginnaste. Qualche errore invece per Stella Masini, categoria LB A4, complice anche il lungo periodo di inattività, ma che sicuramente saprà recuperare nelle prossime occasioni di gara.

Grande successo invece per Carlotta De Domenico, LB A3, che ha sbaragliato la concorrenza conquistando senza esitazioni il titolo di Campionessa Nazionale all’around, l’oro con il cerchio e l’argento con il corpo libero.

L’ultimo giorno di manifestazione ha visto poi salire in pedana le ginnaste della categoria LA tra cui le più piccole di Albachiara Giorgia De Prosperis, Raffaella Donati e Ambra Laner. Se De Prosperis si è portata a casa il titolo di Vice Campionessa, la medaglia d’Argento alla palla e il bronzo al corpo libero, non delude anche Donati che ha eseguito bene i suoi esercizi classificandosi al 26°posto. Qualche imprecisione per Laner che è riuscita comunque a posizionarsi nella prima metà della classifica, ottimo risultato visto che in questa categoria le ginnaste in gara erano 131. La categoria LA A4 ha visto invece una Amanda Barsi conquistare un importante 7° posto in classifica generale su 65 ginnaste, mentre per l’ultima categoria, LA A2, ultima a gareggiare è stata Giada Ciucci che ha chiuso la competizione in bellezza, conquistando il titolo di Campionessa Nazionale all’around, la medaglia d’oro al corpo libero e l’argento alla palla su 96 ginnaste complessive nella categoria.

Pioggia di successi insomma per Albachiara che, ancora una volta, grazie alla tenacia, la passione e il coraggio di tutto il team che vede protagoniste Agnese Rugani, Margherita Quilici, Marianna Vitali, Jessica Martinelli, Elisabbetta Manjani e Rebecca Russo, con a capo Elisa Quilici, riesce a portare a casa risultati eccelsi e punta ad essere sempre più un riferimento nel mondo della ginnastica ritmica.