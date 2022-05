180 candidati al consiglio comunale con Francesco Raspini

Centottanta candidati al consiglio comunale con Francesco Raspini sindaco, espressione di sei liste della coalizione di centrosinistra: Lucca Futura, Partito Democratico, Lucca Civica-Lucca è Popolare-Volt, Sinistra con – Lucca, Lucca è un grande noi, Europa Verde – Verdi Lucca. È questa la squadra che sostiene il candidato sindaco Francesco Raspini in vista delle elezioni comunali del 12 giugno 2022. Una coalizione composita, che unisce anime e storie diverse. “Siamo tanti, siamo una forza, ora andiamo a vincere – dice Raspini -. L’elezione di un sindaco non è l’affermazione di un singolo, ma di una chiara idea di comunità. Per me fare politica vuol dire questo: mettersi al servizio della comunità; occuparsi del bene delle persone e del bene comune; lavorare per tenere sempre fede a questo principio. Questo è lo spirito che ritrovo negli occhi, nelle storie, nei sogni e nelle visioni delle candidate e dei candidati al consiglio comunale di Lucca. 180 persone, 6 liste in totale, tutte le anime del centrosinistra rappresentate, una grande squadra, coesa, unita, appassionata. Persone belle, radicate, espressione di ambiti, esperienze, sensibilità e territori diversi. Ringrazio ognuno dei candidati, perché hanno deciso di mettersi in gioco e di mettere la propria storia al servizio di questa grande storia comune”.

“Quello che mi piacerebbe fare nei prossimi cinque anni – continua Raspini – è creare un filo diretto e un coordinamento ancora più strutturato tra amministrazione, territorio, consiglieri comunali, referenti territoriali e cittadini per fare in modo che l’azione amministrativa sia partecipata, diretta, adatta ai bisogni di tutte le 84 frazioni del nostro grande comune. Insieme possiamo: oggi è ancora più vero”.