Mario Pardini su Sistema Ambiente:”Da lucchese provo vergogna per come è apparsa la nostra città”

Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, torna sul caso Sistema Ambiente con nuove evidenze, palesando le contraddizioni delle politiche ambientali dell’attuale amministrazione. Per questa sera (martedì 10 maggio) è stato inoltre annunciato un nuovo servizio sulla vicenda, che porterà nuovamente la città di Lucca alla ribalta nazionale per criticità nella gestione dei rifiuti e nella trasparenza della pubblica amministrazione. Fatti incresciosi e non all’altezza del proprio nome.

Il candidato sindaco di centrodestra e leader di Lucca 2032, Mario Pardini, esprime la propria indignazione con una nota ufficiale:”Da lucchese provo vergogna e sdegno per come la nostra città è apparsa di fronte all’intero Paese, associata a un tema così importante e attuale come la tutela dell’ambiente, che dovrebbe essere uno dei capisaldi dell’amministrazione attuale, ma che evidentemente non lo è. Dopo le necessarie scuse mi aspetto anche la verità”.